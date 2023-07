شاهد: تحدٍّ على “تيك توك” يتسبب في وفاة 4 أشخاص بولاية أمريكية

شهدت منصة “تيك توك” انتشار تحدٍّ قاتل أودى بحياة 4 أشخاص على الأقل في ولاية ألاباما الأمريكية.

وفي التحدي المنتشر، يقفز الشخص من القوارب المائية وهي بسرعة عالية، مما يؤدي إلى كسر عنقه وغرقه فورًا.

وقال الربّان جيم دينيس من فريق تشايلدرسبرغ للإنقاذ “من شأن السرعة العالية للقارب في المياه الراكدة أن تجعل القفز أشبه بالاصطدام بالخرسانة”.

ووثّقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مصرع 4 أشخاص في تحدي “القفز من القارب”.

ومن بين الضحايا رجل غرق في نهر “كوسا” في حين كانت زوجته وأطفالهما يشاهدونه وهم على متن القارب.

ويقول دينيس “إذا كان الشخص الذي يقفز من قارب متحرك لا يحمي رقبته ورأسه، فقد يصاب بالشلل الدائم إن لم يمت فورًا”.

A dangerous challenge on TikTok goes viral, involving jumping that results in choking and neck fractures. At least four people are reported to have died after attempting it. #news #TikTok pic.twitter.com/KHl5L2JZ1t

— F.M NEWS (@fmnews__) July 9, 2023