“يا رب قادها الشوق إليك”.. فلسطيني يرثي زوجته بالدموع بعد وفاتها في الحج (فيديو)

رثى حاج فلسطيني زوجته التي توفيت في الحج هذا العام بسبب حادث سير، بالدموع وكلمات مؤثرة. وقال وسط جموع المعزين في جنازة زوجته، أمس الجمعة، “زوجتي ابتسام جاءتك يا الله ملبية بقلب خاشع، حاولت مرارًا وتكرارًا قبل ذلك”.

وأضاف الزوج الذي غلبته دموعه “يا رب إنها سابقت الريح حتى تأتي إلى بيتك الحرام وكانت تحلم ليلًا ونهارًا أن تحج بيتك”.

وتابع “يا رب أنت تعلم كم كان لديها من الشوق لبيتك ولأداء مناسك الحج”.

وزاد الزوج “يا رب إنك تعلم أنها حرصت على الصلوات كلها في المسجد الحرام، رغم أنني كنت أنصحها وأقول لها هوني عليك، لكنها كانت تجيب أنا لديّ عزيمة”.

وقال “يا رب إنك تعلم أنها اعتمرت عدة مرات ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك”، وأضاف “اللهم إني أشهد أنها ممن أطاعوك وحرصوا على طاعتك وكانت أحرص مني وكانت تحثني دائمًا على الطاعات”.

وختم بالقول في مشهد مؤثر انهمرت فيه دموعه “أشهد يا رب أنها جاءت إليك وأنت اخترتها بجوارك”.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم السبت، رمي الجمرات بمشعر منى في ثالث أيام التشريق الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في حين أعلنت السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأمس قبل غروب الشمس، غادر الحجاج المتعجلون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع في الحرم المكي الشريف، بعد رميهم الجمرات الثلاث. وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، وبذلك تنتهي مناسك الحج، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل بعد أدائهم هذه العبادة العظيمة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس الجمعة، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوّه من أيّ تفشيات أو مؤثرات في الصحة العامة، على الرغم مما شهده هذا الموسم من عودة أعداد الحجيج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.