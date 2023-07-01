حريق في مخزن للمنتجات البلاستيكية قرب مطار بيروت (فيديو)

شبّ حريق بمخزن للمنتجات البلاستيكية بالقرب من مطار بيروت، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان جراء الحريق.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لحريق كبير اندلع في محيط المطار بالعاصمة اللبنانية، وتصاعد من محيطه دخان كثيف.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن “الحريق شبّ خارج سور المطار في منطقة الأوزاعي، وهو ناتج من اشتعال مواد بلاستيكية، وساهمت فرقة تابعة لإطفائية المطار وبمساعدة الدفاع المدني في إخماده”.

وذكر ناشطون ووسائل إعلام لبنانية أن الحريق اندلع في مخزن لأقفاص البلاستيك لآل شمص في منطقة الأوزاعي عند مفرق محطة الموسوي القريبة من المطار.