ضيوف الرحمن يتمّون المناسك في ثالث أيام التشريق.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج (فيديو)

يواصل حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم السبت، رمي الجمرات بمشعر منى في ثالث أيام التشريق الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فيما أعلنت السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ.

وأمس قبل غروب الشمس، غادر الحجاج المتعجلون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع في الحرم المكي الشريف، بعد رميهم الجمرات الثلاث. وفي ثاني أيام التشريق، يسعى أغلب الحجاج لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى قبل الغروب للقيام بطواف الوداع.

وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، وبذلك تنتهي مناسك الحج، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل بعد أدائهم هذه العبادة العظيمة.

فيديو | ضيوف الرحمن يختتمون مناسكهم بطواف الوداع في المسجد الحرام #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/Tj4MPei0FC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2023

نجاح خطط الحج

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس الجمعة نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوّه من أيّ تفشيات أو مؤثرات في الصحة العامة مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأرجع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح الخطط إلى “التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر، والتميز في إدارة الحشود، والاستعداد لأي طارئ”، وأضاف أن المنظومة الصحية جهزت 354 منشأة صحية، شارك في تقديم الخدمات بها أكثر من 36 ألف طبيب وممارس صحي مدعومين بـ7600 متطوع.

من مشعر منى..

معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، يعلن نجاح موسم الحج صحياً وخلوّه من أي تفشيات مؤثرة على الصحة العامة للحجاج ولله الحمد. pic.twitter.com/ZTZA8DcSQ2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2023

وأوضح الجلاجل أن عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية فاق 400 ألف حاج، كما تم إجراء 50 عملية قلب مفتوح، و800 قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد على 1600 جلسة غسيل كلوي.

كما أفاد بتقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4 آلاف حاج، والتعامل مع أكثر من 8 آلاف إصابة متعلقة بأشعة الشمس والإجهاد الحراري.

معالي وزير الصحة يعلن عن نجاح خطط الحج الصحية، ويؤكد خلوّ موسم الحج لهذا العام من أي تفشيات أو أمراض معدية قد تهدد صحة حجاج بيت الله الحرام. pic.twitter.com/ydiKuHclUV — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2023

وانطلقت رسميًّا، الاثنين، أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كورونا، إذ أدى مئات الآلاف من الحجاج طواف القدوم بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وعادت شوارع مكة تعجّ بالحجاج قبل انطلاق مناسك الحج.

والثلاثاء الماضي، وقف نحو مليوني مسلم بصعيد عرفات مؤدين ركن الحج الأعظم. ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للأعداد المعتادة من الحجاج منذ جائحة كورونا.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل.

فيديو | في مشهد مهيب.. مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/EORz8pvQeW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2023

ويبدأ عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري، وهو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو “يوم النحر”، ويسمى أيضًا “يوم الحج الأكبر”؛ لأن الحجاج يؤدون فيه أغلب المناسك.

ويستكمل ضيوف الرحمن مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، في أول أيام العيد.

رئاسة المسجد النبوي تعلن جاهزية كافة خدماتها في استقبال ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.https://t.co/k8FyXPAcfm#واس_حج44 | #بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/WwrI21VEeN — واس العام (@SPAregions) June 30, 2023

ويأتي رمي الجمرات تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- في هذه الأماكن، فيتذكر الحجاج عند ذلك عداوته ويحذرون منه.

ويوجد جسر الجمرات بمنطقة منى في مكة المكرمة، وهو مخصص لسير الحجيج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج، ويضم الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، وتتكون منشأة الجمرات من 5 طوابق، ويبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترًا.