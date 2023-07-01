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تركيا.. أردوغان يلعب كرة السلة مع فريق من المسؤولين في المجمع الرئاسي (شاهد)

الرئيس أردوغان يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين (الأناضول)
1/7/2023-|آخر تحديث: 1/7/202304:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والتكنولوجيا بالبرلمان التركي، مصطفى ورانك، مقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان وهو يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، الجمعة، قال ورانك “من المؤكد أني أتراخى أثناء المباراة (لكن) لتسجيل فيديو”.

وتظهر في الفيديو لحظات لعب الرئيس أردوغان كرة السلة رفقة زملاء العمل وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية في ملعب مغلق بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أردوغان وهو يلعب كرة السلة برشاقة مع فريق المسؤولين والبرلمانيين وسط تفاعل كبير.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر