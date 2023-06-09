ما حكم من يموت في قوارب الهجرة غير النظامية؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد الحسن ولد الددو، إن من يركب قوارب الموت ويلجأ إلى الهجرة غير النظامية ويُعرض حياته للخطر في وجود وسيلة أخرى لكسب العيش “فهو آثم”.

وأضاف العلّامة -في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر- أن عددًا من الشباب قد لا يتحرّون الرزق في بلدانهم ويعرضون أنفسهم للإهانة والمصاعب والموت للحصول عليه في أماكن أخرى.

وأوضح الشيخ ولد الددو أن من لا يقع عليه الإثم هو من أُغلقت في وجهه جميع الأبواب، أو من ألمّت ببلاده ظروف قهرية كما في سوريا على سبيل المثال.

وأشار إلى أن ما يعانيه السوريون واللاجئون منهم في دول الجوار التي تهدد بتسليمهم وتعريضهم للخطر، يجعلهم من أصحاب الضرورة للهجرة.