“كفوا عن أطفالنا”.. اشتباكات بين مؤيدي المثلية ورافضيها في لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو)

تسبب قرار من إدارة مجموعة من المدارس بتقديم مواد تعليمية لدعم المثليين، في عنف وعراك بالأيدي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبدأت الحادثة بتجمع محتجين، رافعين شعار “كفوا عن أطفالنا”، ثم أتت مسيرة مؤيدة للمثليين، فاندلع اشتباك عنيف بين الطرفين، تدخلت الشرطة لفضه، ملقية القبض على 3 أشخاص.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان على تويتر إنها كانت حاضرة في المكان لتسهيل “ممارسة سلمية وقانونية للحقوق الدستورية”.

وأظهرت لقطات مصورة من طائرة هليكوبتر الصراع اللفظي الذي تحول إلى تصادم جسدي، عبر لكم الطرفين لبعضهم بعضًا.

"كفوا عن أطفالنا".. اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ورافضي المثلية في لوس أنجلوس الأمريكية

#أمريكا pic.twitter.com/KXssoN5dMo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2023

وكانت مدرسة في المدينة أعلنت قراءة كتاب متعلق بالمثلية الجنسية على الأطفال. وذكرت أنها أخذت موافقة من الإدارة الموحدة للمدارس في لوس أنجلوس، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى إبراز التنوع.

وأكد العديد من الأهالي أن مناقشة العلاقات المثلية وموضوعات أُخر ليست مناسبة للأطفال الصغار، وينبغي أن يتعلموا ذلك في المنزل عن طريق الآباء، وليس في المدرسة عن طريق المعلمين.

ووصف حساب على إنستغرام يحمل اسم “أولياء أمور مدرسة ساتيكوي” الموضوع بأنه “غير مناسب لأطفالنا!”.