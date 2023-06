باحث يستكشف نصف مليون سنة من تغيرات المناخ داخل كهف فرنسي.. ماذا وجد؟

يرتاد الباحث (دومينيك جنتي) منذ عام 1992- وهو يضع مصباحًا على رأسه مرات عدة في السنة مغاور تمتد لكيلومترات تحت الأرض في منطقة دوردوني الفرنسية، لفك شيفرة التغيرات المناخية.

وعند أسفل منصة معدنية تسمح للسائحين بمشاهدة ظلال خيول رُسمت قبل 20 ألف عام، أو المشهد السحري لآلاف صواعد الكهوف وهوابطها يظهر عالم المناخ القديم في منطقة بيريغور ثقبين تم حفرهما أثناء بحثه عن رواسب معدنية من البيئة الجوفية.

ويكتنز الكهف في جوفه معلومات لا تُقدّر بثمن، الأكسجين الموجود في مياه الأمطار المتسربة والمتراكم والمذاب تحت الأرض ليشكّل على مدى آلاف السنين طبقات من الحجر الجيري والكربون الناتج عن تعاقب النباتات الموجودة فوق الكهف.

ومن خلال تحديد هذين العنصرين، “سجلت” هذه الصواعد مناخ الماضي، ويشير المدير البحثي في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا إلى أن تغيراتها ترتبط بوفرة الغطاء النباتي فوق الكهف أو عدم وجوده.

ومع لودوفيك ديفو، وهو غواص سابق في البحرية الفرنسية يعمل الآن كمهندس مساعد، يستكشف الباحث الكهوف في أوربا وشمال إفريقيا لجمع الصواعد التي تشكّل “أرشيفات مناخية” حقيقية.

وفي مختبره في بوردو يعمد الباحث بعد ذلك إلى أخذ عينات من غبار الكالسيت الذي تم جمعه على الصواعد، ثم يُدخله في مطياف الكتلة لقياس وفرة نظائر الكربون وفك شفرة “إشارة المناخ”.

ويمكن لأداة مماثلة، لقياس اليورانيوم تاريخ العينة حتى 500 ألف عام، وفي الصين، نجح أحد الباحثين بتتبع تطور الرياح الموسمية المحلية على مدى 640 ألف عام.

