“يا إلهي ما هذا؟!”.. قرش يلتهم سائحا روسيا في الغردقة

قالت القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة المصرية، اليوم الخميس، إن مواطنًا روسيًا لقي حتفه في هجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وحثت القنصلية السياح الروس على توخي الحذر أثناء وجودهم في الماء، والالتزام الصارم بأي حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية.

وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان نشر على فيسبوك إن سمكة قرش من (وع النمر) “مسؤولة عن وفاة أحد رواد الشاطئ”، دون أن تذكر تفاصيل عن الضحية.

وقال البيان إن فريقًا من الوزارة وجهات أخرى تمكنوا من “صيد السمكة المتسببة في الحادث”، مضيفًا أن السلطات المحلية أصدرت حظرًا على “السباحة والسنوركلينغ والرياضات المائية” على شواطئ عدة بالقرب من موقع الهجوم.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها ستسعى إلى تحديد “الأسباب المحتملة” للهجوم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه للحظة وقوع الحادث، ويظهر المقطع شخصًا يصارع في عرض البحر، قبل أن تطفو على سطح الماء قربه زعانف القرش الذي قام بمهاجمته.

ويسمع في الخلفية صوت امرأة وهي تصرخ “يا إلهي ما هذا؟!”، مترافقًا مع نداءات استغاثة من بعيد، وبعد لحظات اختفى القرش والرجل تحت الماء.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورًا لما قالوا إنها للسمكة المتسببة في الحادث بعد صيدها، وتظهر المقاطع محاولة رفع السمكة وإخراجها من المياه.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن القنصل العام لروسيا في الغردقة فيكتور فوروباييف قوله إن الضحية من مواليد 1999 “ولم يكن سائحًا، بل مقيمًا دائمًا في مصر”.

#الشروق شاهد نجاح جهود محافظة البحر الأحمر في اصطياد القرش الذي افترس سائح روسي الغردقة بمعاونة الصيادين pic.twitter.com/dfPi5YAkqi — Shorouk News (@Shorouk_News) June 8, 2023

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلًا ما تهاجم البشر، وأدى هجوم مماثل لسمكة قرش في يوليو/تموز 2022 إلى وفاة سائحتين.

وفي عام 2018، عّثر على بقايا جثة سائح على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش.

وفي 2015 قُتل سائح بعدما هاجمته سمكة قرش حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد.