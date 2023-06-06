هل يفيد جلدك حمام الشمس خلال الصيف؟ مختصة في الجلدية تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة ريم طويل المختصة في الأمراض الجلدية والتجميل، إن الاستلقاء تحت أشعة الشمس صيفًا ليس مفيدًا للجسم ولا صحيًّا، ونصحت بعدم التعرض للشمس فترات طويلة، خصوصا في فترة الذروة بين الـ10 صباحًا والـ4 عصرًا.

وأفادت الطبيبة في برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، بأن أشعة الشمس خلال هذه الفترة تكون قوية ومؤذية، وأن الحصول على فيتامين “د” لا يحتاج إلى التعرض للشمس فترات طويلة.

وقالت ريم طويل إن التعرض للشمس فترات طويلة قد يؤدي إلى سرطان الجلد وأمراض أخرى، كما يسبب شيخوخة مبكرة، موضحة أن مفعول الشمس تراكمي وأن التعرض لحروق الجلد مرة كل سنتين مثلا قد يزيد نسبة الإصابة بالسرطانات.

وأوضحت الدكتورة أن الشمس تخترق الجسم وإن كانت خلف الغيوم، وأن وضع واقي الشمس هو خطوة مهمة لا ينبغي إهمالها مع تكرارها كل ساعتين، مضيفة أن تأثيره يقل مع السباحة والتعرق، كما أوصت بعدم تعريض أجزاء كبيرة من الجسم للشمس.

وقالت ريم طويل إن الكريمات الواقية من الشمس ليست رفاهية ولا تدخل ضمن مواد التجميل، وطالبت بخفض أسعارها لوضعها في متناول الجميع، لافتة إلى ضرورة تطبيقها بكمية كافية (مرة كل ساعتين).

وذكرت الدكتورة دراسات حديثة أثبتت أن وضع واقي الشمس بشكل صحيح وكميات صحيحة وإن كان (أس بي أف SPF بنسبة 15 إلى 30%) يقي من سرطان الخلايا الحرشفية وسرطانات الجلد الأخرى بنسبة 50%.

وفندت المختصة في الجلدية القول إن واقي الشمس يمنع استفادة الجسم من أشعة الشمس، قائلة إن الجلد لا يحتاج إلا نسبة منها (يو في بي UVB) بكمية محدودة، وذلك في وقت محدود لا يتجاوز 15 دقيقة خارج أوقات الذروة.

وقالت ضيفة مع الحكيم، إن تغطية مساحات أوسع من الجسم خلال التعرض للشمس واختيار ألوان قوية تعكسها يحمي أكثر من سرطان الجلد.