“فيجين برو”.. أبل تطلق أول خوذة من إنتاجها للواقع المختلط وتكشف عن جديد منتجاتها (شاهد)

أطلقت شركة أبل (Apple) الاثنين، بعد طول انتظار، أول خوذة من إنتاجها للواقع المختلط الذي يمزج الواقعين الافتراضي والمعزز أطلقت عليها “فيجين برو” (Apple Vision Pro)، في مجال تهيمن عليه راهنًا شركة ميتا، وتصدّر المنتج الجديد منصات التواصل ومحركات البحث العربية والعالمية.

كما أعلنت الشركة الأمريكية عن نظام تشغيلها الأحدث “آي أو إس 17” (iOS 17) المخصص لهواتف آيفون، والذى سيقدم طفرة جديدة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها من خلال منح سهولة كبيرة ومرونة في استخدام التطبيقات، وذلك ضمن مؤتمره أبل السنوي للمطوّرين (WWDC).

سيُباع الجهاز الجديد مطلع العام المقبل بدءًا من 3499 دولارًا. وقال تيم كوك رئيس “أبل” في كلمة قبيل كشف هذا “المنتج الثوري الجديد”، إن “مزج المحتويات الرقمية مع العالم الحقيقي سيتيح ابتكار تجارب جديدة لم نشهدها من قبل”.

وقال نائب رئيس الشركة المسؤول عن قسم التصميم ريتشرد هوارث “إذ اشتريتم أحدث جهاز تلفزيون ومكبرات صوت عالية الأداء وجهاز كمبيوتر قويًا ومزوّد شاشات كثيرة عالية الدقة وغيرها من الأجهزة المتطورة، فلن تصلوا إلى مستوى (فيجين برو)”.

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro.

— Apple (@Apple) June 5, 2023