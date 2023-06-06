“فيجين برو”.. أبل تطلق أول خوذة من إنتاجها للواقع المختلط وتكشف عن جديد منتجاتها (شاهد)

أطلقت شركة أبل (Apple) الاثنين، بعد طول انتظار، أول خوذة من إنتاجها للواقع المختلط الذي يمزج الواقعين الافتراضي والمعزز أطلقت عليها “فيجين برو” (Apple Vision Pro)، في مجال تهيمن عليه راهنًا شركة ميتا، وتصدّر المنتج الجديد منصات التواصل ومحركات البحث العربية والعالمية.

كما أعلنت الشركة الأمريكية عن نظام تشغيلها الأحدث “آي أو إس 17” (iOS 17) المخصص لهواتف آيفون، والذى سيقدم طفرة جديدة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها من خلال منح سهولة كبيرة ومرونة في استخدام التطبيقات، وذلك ضمن مؤتمره أبل السنوي للمطوّرين (WWDC).

WWDC 2023 is just one day away! 🥵 #wwdc23 pic.twitter.com/ZE8h1y6vji — Apple Intro (@AppleIntro) June 4, 2023

خوذة “فيجين برو”

سيُباع الجهاز الجديد مطلع العام المقبل بدءًا من 3499 دولارًا. وقال تيم كوك رئيس “أبل” في كلمة قبيل كشف هذا “المنتج الثوري الجديد”، إن “مزج المحتويات الرقمية مع العالم الحقيقي سيتيح ابتكار تجارب جديدة لم نشهدها من قبل”.

وقال نائب رئيس الشركة المسؤول عن قسم التصميم ريتشرد هوارث “إذ اشتريتم أحدث جهاز تلفزيون ومكبرات صوت عالية الأداء وجهاز كمبيوتر قويًا ومزوّد شاشات كثيرة عالية الدقة وغيرها من الأجهزة المتطورة، فلن تصلوا إلى مستوى (فيجين برو)”.

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro. — Apple (@Apple) June 5, 2023

وخوذة “فيجين برو” متصلة ببطارية يمكن وضعها في الجيب وتخدم لساعتين وهي تدعم لوحة المفاتيح والفارة من أبل، كما تدعم مكالمات “فيس تايم”. وأُطلقت الخوذة التي ليست لاسلكية، بخلاف الطرازات الحديثة (كويست) من “ميتا” و(فايف) من “إتش تي سي”.

ومن خلال نظارة أبل، يمكن للمستخدمين اختيار درجة الانغماس في العوالم بفضل نقرة تتيح لهم الانتقال من الواقع المعزز إلى الافتراضي. ويتحكم المستخدمون في التطبيقات والشاشات الافتراضية من خلال حركات عيونهم وإيماءات وأوامر صوتية.

وبمجرد أن يضع المستخدم الجهاز، يمكنه رؤية التطبيقات المعروضة مباشرة أمامه. تم تصميم الواجهة لتبدو حقيقية في غرفتك، وتستجيب للضوء وتلقي بالظلال لمساعدة المستخدمين على فهم المقياس والمسافة.

وأوضح هوارث أن الخوذة مزودة أجهزة استشعار “من شأنها ابتكار صورة المستخدم الرقمية” من خلال برنامج للذكاء الاصطناعي مُدرَّب على مقاطع فيديو لـ”آلاف الأفراد”. وعرض المسؤولون في أبل استخدامات محتملة للخوذة مرتبطة بعالم الأعمال والتواصل والترفيه، مع الإشارة إلى شراكة مع مجموعة ديزني.

ويشكل عرض خوذة “فيجين برو” أكبر عملية إطلاق لمنتج من أبل منذ كشف ساعتها الذكية “أبل ووتش” عام 2015. وبذلك، تكون أبل قد طرحت نفسها منافسة لمجموعة ميتا، جارتها ومنافستها في السيليكون فاليه، على أرض اختصاصها.

وأطلقت ميتا الخميس جهازًا جديدًا هو “كويست 3″، يشكل “أول خوذة موجهة إلى العامة مع واقع مختلط بألوان عالية الدقة”، وسيُطرح للبيع في الولايات المتحدة خلال الخريف بسعر يبدأ بـ500 دولار.

Apple Vision Pro starts at $3499 next year pic.twitter.com/9m9vGLjtM9 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 5, 2023

“آي أو إس 17”

تشمل الميزات البارزة في نظام التشغيل (آي أو إس 17) بطاقات الاتصال المعاد تصميمها والبريد الصوتي المباشر. وسيحصل دفتر جهات الاتصال الخاص بك (contact book) على تحديث بميزة جديدة تسمى الملصقات، التي تحول معلومات الاتصال الخاصة بك إلى صور براقة شبيهة بأحرف اسمية تظهر بملء الشاشة على الآيفون الخاص بالمستلم عند الاتصال بهم.

كما يشمل ميزة النسخ المباشر (live transcription) والخاصة بالبريد الصوتي، التي تتيح لك عرض نص الرسالة التي يتركها المتصل في الوقت الفعلي، ويمكنك اختيار الرد عليه أو الرد على المكالمة.

وتتضمن بعض التحديثات على الرسائل نسخًا نصية للرسائل الصوتية، وسلسلة من الميزات الجديدة تسمى (Check In) للمساعدة في توصيل موقعك المباشر وحالتك إلى شخص ما تلتقي به.

وتخضع الملصقات لعملية إصلاح شاملة، مع إمكانية إضافة أي رمز تعبيري أو صورة مقطوعة كـ “ملصق” يتم وضعه على (iMessages) أو في أي مكان داخل النظام.

وحصل (AirDrop) على تحديث لإرسال معلومات الاتصال تسمى (NameDrop) والتي سترسل عناوين البريد الإلكتروني المحددة وأرقام الهواتف والملصق الخاص بك فقط عن طريق تقريب جهازي آيفون من بعضهما البعض.

ويمكن مشاركة الصور بنفس الطريقة، وإذا كان الملف كبيرًا فمن الممكن الآن نقله خارج النطاق أثناء متابعة التنزيل. ويتضمن (iOS 17) أيضًا تحديثات لوحة المفاتيح بما في ذلك تحسينات التصحيح التلقائي، ويعتمد على نموذج لغة جديد، بالإضافة إلى اختصار أسهل للعودة إلى الكلمة الأصلية التي كتبتها إذا لزم الأمر، ويستخدم الإملاء نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي أيضًا.

NameDrop – lets you AirDrop your own contact details! pic.twitter.com/WtHCxvxhkN — Apple Intro (@AppleIntro) June 5, 2023

“ماك بوك إير” جديد

ومن جانب آخر، أعلنت أبل رسميًا عن جهاز “ماك بوك اير” جديد بشاشة 15 بوصة (Macbook Air 15) بالتصميم الجديد لأجهزة ماك بأربعة ألوان متنوعة.

ومن مميزاته: معالج M2، بطارية حتى 18 ساعة، شاشة 15.3 بوصة بسطوع حتى 500 نيت، رام حتى 24 غيغابايت وسعة تخزينية حتى 2 تيرا بايتز.

M2 MAX وM2 Ultra

كما أعلنت أبل إصدار من ماك استوديو بمعالج (M2 MAX) الذي يوفر أداء أفضل بسنبة 25% مقارنة بالجيل السابق، وأعلنت أيضًا عن أقوى معالجتها (M2 Ultra) ويقدم ضعف أداء M2 Max معًا.

كما أعلنت الشركة عن توفير ماك استوديو بالمعالج الجديد أيضًا، وترقية ماك برو Mac Pro بمعالجاتها الخاصة M2 Ultra.

New CarPlay wallpaper in iOS 17 #ios17 pic.twitter.com/esdmvZrbj3 — Apple Intro (@AppleIntro) June 6, 2023

وكشفت أبل عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الآيباد (iPadOS 17)، الذي يأتي ببعض المميزات الجديدة التي تتضمن تخصيص شاشة القفل، وقدمت أبل تحديثًا لـiPadOS 17 بالمميزات التي قدمت في تحديث iOS 17، مع بعض المميزات المخصصة لأجهزة الآيباد.

وتتضمن التغييرات في هذا التحديث ميزة الويجت (widgets) التفاعلية الجديدة في الشاشة، التي تتيح للمستخدم تنفيذ الإجراءات عبر الأدوات مباشرة دون الحاجة إلى إطلاق التطبيق المخصص في البداية، ويمكن للمستخدم معاينة التنبيهات مباشرة من الأدوات المتاحة، مع إمكانية تحديث مميزات أجهزة المنزل الذكي أيضًا.