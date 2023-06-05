“ما هي المرأة؟”.. 170 مليون مشاهدة لوثائقي يحارب التحول الجنسي وإيلون ماسك يعلق (شاهد)

تخطت تغريدة الوثائقي الأمريكي “ما هي المرأة؟” (?What is a Woman) -الذي يناقش فكرة المتحولين جنسيا- حاجز الـ170 مليون مشاهدة على تويتر منذ نشره الجمعة.

الفيلم الذي أنتجته شركة “ذا دايلي واير” (The Daily Wire) وقدمه المذيع الأمريكي مات والش، حاز إعجاب مئات الآلاف إذ وصفه متابعون بأنه يكشف عن الصورة الحقيقية لمروجي المثلية والتحول الجنسي للأطفال وغيرها من الأفكار المرفوضة.

It’s the movie they really don’t want you to see: #WhatIsAWoman? Watch the explosive documentary starring @MattWalshBlog FREE on Twitter for 24 hrs. pic.twitter.com/qDi7thCNid — Daily Wire (@realDailyWire) June 2, 2023

وتعرف الجهة المنتجة الفيلم بأنه “السؤال الذي لا يسمح لك بطرحه، والفيلم الوثائقي الذي لا يرغبون أن تشاهده”، ووصفت ما يتضمنه الفيلم بأنه “رحلة والش، الكوميدية والمزعجة للغاية، حيث يتساءل عن المنطق وراء حركة الأيديولوجيا الجندرية التي استهدفت النساء والأطفال”.

ويحاول والش، في رحلته طوال الفيلم، أن يجيب عن السؤال “ما هي المرأة؟” فيسأل الأطباء النفسيين، والرجال في الشوارع، وأفرادا من قبائل الماساي بأفريقيا، ليحصل على إجابات مختلفة.

ويناقش المذيع فكرة ترويج التحول الجنسي وخصوصا للأطفال، إذ ينتقد أن تكون هذه المواضيع معروضة للنقاش لأطفال لا يمكنهم تمييز الحقيقة من الخيال، ولا يملكون القدر الكافي من الوعي لاتخاذ قرار بهذه الخطورة.

واحتفى صانع الفيلم والش بهذا الرواج الكبير غير المتوقع، وعلق عبر حسابه على تويتر اليوم “110 ملايين مشاهدة (زادت لاحقا إلى أكثر من 170 مليونا) و120 ألف إعادة تغريد (زادت لاحقًا إلى نحو 166 ألف)، هذا لا يصدق”.

110 million views and a 120 thousand retweets. Incredible. https://t.co/aVMEwFHCro — Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 3, 2023

وحظى الفيلم باهتمام واسع فور نشره على تويتر، ونال دفعة قوية بعد الترويج له من مالك تويتر (إيلون ماسك) الذي علق في تغريدة شاهدها نحو 90 مليون شخص، وقال إن الفيلم يجب أن يشاهده كل الآباء والأمهات. وفي تغريدة لاحقة قال “لدينا قوانين تحمي القاصرين”.

Consenting adults should do whatever makes them happy, provided it does not harm others, but a child is not capable of consent, which is why we have laws protecting minors. — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2023

وأشاد المدونون بالفيلم وبالطرح الذي قدمه المذيع، والذي أظهر حقيقة الكثير من الادعاءات التي يكررها المروجون للتحول الجنسي.

Not only every parent … but every MP, teacher and doctor should watch this movie. I know what it is to be a woman and so do you. Don’t be bullied into denying it to appease the mob. https://t.co/2ghyQW1Bti — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) June 3, 2023

كما نال الفيلم إعجاب المشاهدين، منتقدين تلك الأفكار التي بدأت في الانتشار رغم فسادها الواضح، وافتقادها لأي منطق حقيقي.

.@MattWalshBlog plainly shows the threats of the trans ideology – the unhinged scientists, doctors, and activists behind it in their own words. Everyone, but especially every parent, should watch #WhatIsAWoman. https://t.co/74TbVAFLoa — Kelly Loeffler (@KLoeffler) June 2, 2023

ووجه الوزير الأمريكي السابق بن كارسون التحية لماسك، لإتاحة الفيلم ودعمه عبر تويتر، مطالبًا الجميع بمشاهدة الفيلم، معلقًا “يجب علينا حماية أطفالنا”.