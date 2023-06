عقب ظهور أدلة جديدة.. العفو عن امرأة سُجنت 20 عاما بتهمة قتل أطفالها الأربعة

بين متعاطف ومُرحّب، وآخر مُشكك بنظام العدالة في البلاد، ضجت منصات التواصل في أستراليا بخبر الإفراج عن كاثلين فولبيغ، بعد 20 سنة على إدانتها بقتل أطفالها الأربعة وزجّها في السجن.

وخرج المدعي العام مايكل دالي في مؤتمر صحفي، عُقد في نيو ساوث ويلز، الاثنين، معلنًا بإيجاز ما توصلوا إليه في التحقيقات الأولية، وما أسفرت عنه من شكوك معقولة بشأن إدانة فولبيغ، بالقتل غير العمد لطفلها “كالب”، وإلحاق الأذى الجسدي بابنها باتريك وقتله مع ابنتيها سارة ولورا.

وأوضح دالي أنه في ضوء الأدلة الجديدة، أوصى الحاكم بالعفو المشروط عن فولبيغ، وتيسير ترتيبات إطلاق سراحها دون تأخير، مؤكدًا تحقق العدالة عاجلًا أم آجلًا.

ووُصفت قضية كاثلين، التي تبلغ من العمر الآن 55 عامًا، بأنها واحدة من أبرز حالات الإخفاق في تطبيق العدالة في أستراليا.

ومات أطفال كاثلين بشكل مفاجئ بين عامي 1989 و1999، وتراوحت أعمارهم بين 19 يومًا و19 شهرًا، واتهمها المدعون العامون في محاكمتها بأنها خنقتهم.

I did my uni thesis on this case and I must say even then it sounded like her babies had an illness that was killing them. I’m glad science has caught up and she’s finally free.

Kathleen Folbigg released from prison after 20 years – The Australian https://t.co/PefOvVHrSH

— Nat Factor ⭐️💜💜 (@StuddertNatalie) June 5, 2023