وفاة باحث مصري بعد شهرين من حصوله على الدكتوراه داخل العناية المركزة

تداولت منصات التواصل نبأ وفاة الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، بعد شهرين من مناقشته رسالة الدكتوراه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات مصر.

وكان الباحث محمود وهبة قد حصل على درجة الدكتوراه داخل غرفة بأحد مستشفيات مصر، في واقعة فريدة بالوسط الأكاديمي والعلمي.

ونُقل وهبة، مدرس الإحصاء المساعد بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، إلى مستشفى (المقاولون العرب) شرقي القاهرة، بعد إصابته بمرض نادر في يناير/كانون الثاني الماضي، ووافق مجلسا الكلية والجامعة على عقد لجنة المناقشة داخل المستشفى الذي يخضع فيه الباحث للعلاج.

وكان وهبة يعاني سرطان العظام منذ عامين، ويلازم الفراش بأحد المستشفيات، خاضعًا للعلاج الكيميائي والإشعاعي، وهو أب لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام.

وكتب أحد تلاميذ وهبة “لله ما أخذ وله ما أعطى، توفي إلى رحمة الله دكتور محمود وهبة. أنا متعاملتش معاه غير مرتين من أول ما دخلت الجامعة. الله يرحمه كان شخصًا محترمًا وطيبًا. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان”.