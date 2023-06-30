بريطانيا.. الجزيرة مباشر ترصد آراء لاجئين بعد أمر قضائي بوقف ترحيلهم إلى رواندا (فيديو)

عبر مهاجرون غير نظاميين في المملكة المتحدة عن ارتياحهم من قرار قضائي صدر الخميس قضى بوقف تنفيذ خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا.

وأكدوا في حديث للجزيرة مباشر، الجمعة، أنهم لم يقطعوا كل هذه المسافات من بلادهم وواجهوا أشد الصعوبات ليعودوا إلى رواندا “غير الآمنة”، وفقا لكلامهم.

وقال أحد اللاجئين إنه مر بتجربة مريرة، بعدما خرج من مصر باتجاه ليبيا التي عاش فيها في ظروف صعبة، حيث تم ضربه وابتزازه ماليا وخُير بين القتل أو إبقائه في إيطاليا، رغم دفعه المبالغ الكبيرة من الأموال.

كما أشار إلى أن الظروف تكررت خلال رحلته في أوربا حتى وصوله إلى بريطانيا.

وأوضح أن الرحلة من فرنسا إلى المملكة المتحدة كانت خطيرة “حيث عشنا في الماء، ولم يكن هناك أي محاولات لإنقاذنا”.

وتحدث آخر عن صعوبات يواجهها في إجراءات قبول اللجوء، مشيرا إلى أنه فكر في الانتحار عدة مرات بعد تعقد الأمور وفقدان والدته وهو في المهجر.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم الطعن في قرار قضائي صدر الخميس قضى بوقف تنفيذ خطّتها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا.

وخلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف إلى أن رواندا لا يمكن اعتبارها بلدا آمنا، بعدما تقدّم 10 مهاجرين ومنظمة خيرية تدعم طالبي اللجوء بطعن في الآلية الحكومية.

ورحّبت منظّمات حقوقية بالقرار القضائي الذي أثار في المقابل استياء في رواندا التي أصرّت على أنها مستوفية معايير الأمم المتحدة على صعيد التعامل مع المهاجرين.