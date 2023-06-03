تعرّف إلى أسوأ حوادث القطارات في العالم خلال السنوات الـ10 الماضية

يُعَد حادث القطار الذي أودى بحياة 288 شخصًا على الأقل، أمس الجمعة، في الهند من أسوأ كوارث السكك الحديدية في العالم خلال السنوات العشر الماضية.

ولقي 288 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب مئات آخرون بجروح في تصادم 3 قطارات في الهند، حسب ما أعلن مسؤولون، اليوم السبت، في أكثر حوادث القطارات مأساوية في هذا البلد منذ أكثر من عشرين عامًا.





وهذه هي أسوأ حوادث القطارات في السنوات العشر الماضية في العالم.

2023 في اليونان

في 28 فبراير/شباط 2023، أدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي (شمال) إلى مصرع 57 شخصًا، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.

2022 في الكونغو الديمقراطية

في 10 مارس/آذار 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين سريين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 75 شخصًا على الأقل وإصابة 125 آخرين.

2021 في باكستان

لقي ما لا يقل عن 63 شخصًا حتفهم في 7 يونيو/حزيران 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوبي باكستان.

2021 في تايوان

في 2 أبريل/نيسان 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصًا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل نحو 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرقي تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.

2019 في باكستان

أودى حريق اندلع في قطار ركاب بحياة 75 شخصًا على الأقل في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في وسط باكستان. وشكّل الركاب الذين كانوا يتوجهون لحضور تجمّع ديني أغلب الضحايا. ويُعزى الحادث إلى انفجار عرضي لأسطوانات الغاز.

2018 في الهند

اصطدم قطار بمصلين تجمعوا لحضور مهرجان هندوسي في ولاية البنجاب الشمالية في 19 أكتوبر 2018، مما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصًا وإصابة 90 آخرين. كان الحشد على مسار سكة القطار لمشاهدة عرض للألعاب النارية.

2016 في الهند

أدى خروج قطار يقل نحو 2000 شخص عن مساره في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في ولاية أوتار براديش (شمال) إلى مقتل 146 شخصًا وإصابة نحو 180. وانحرفت المقطورات الـ14 عن المسار بالقرب من بلدة كانبور.

2016 في الكاميرون

في 21 أكتوبر 2016، خرج قطار يربط بين ياوندي ومدينة دوالا الساحلية عن مساره بالقرب من بلدة إسيكا (وسط)، مما أسفر عن مقتل 79 شخصًا وإصابة نحو 600. وخلص التحقيق إلى أن سبب الحادث يعود إلى “السرعة المفرطة”.

2014 في الكونغو الديمقراطية

خرجت قافلة بضائع تقل مئات الأشخاص عن مسارها في 22 أبريل 2014 في كاتانغا، في جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت حصيلة رسمية لمدة طويلة إلى مقتل 74 شخصًا وإصابة 163، لكن وكالة الأنباء الحكومية تحدثت بعد شهر عن مقتل 136 شخصًا.

2013 في إسبانيا

خرج قطار بلغت سرعته 179 كم/ساعة في منحدر عال على بعد كيلومترات من سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب) عن مساره في 24 يوليو/تموز 2013. وقضى في الحادث 80 شخصًا وجُرح نحو 180.