استقالة ثاني مدير للمحتوى في تويتر تحت إدارة إيلون ماسك

أعلنت إيلا إروين استقالتها من منصب مدير قسم الأمان وإدارة المحتوى في تويتر، في ثاني قرار بالاستقالة من هذا المنصب منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة الرقمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم تذكر إروين أسباب استقالتها، إلا أنها مازحت متابعيها بتغريدة على موقع تويتر قائلة “هناك شخص أو اثنان لاحظا أنني تركت تويتر أمس”.

ووصفت مسؤولة تويتر السابقة تجربتها في الشركة بأنها “مذهلة”، وعبرت عن امتنانها للعمل مع فريق منصة التواصل الاجتماعي الذي يضم أعضاء “مغامرين ومبدعين”.

تعد إروين الثانية التي تستقيل من منصب إدارة الأمان وإدارة المحتوى في تويتر، بعد استحواذ الملياردير الأمريكي على المنصة الرقمية مقابل 44 مليار دولار، إذ خلفت يويل روث في هذا المنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومنذ استحواذ ماسك على تويتر وترؤسه مجلس إدارتها، استمر في إثارة الجدل بشأن قراراته المتعلقة بإدارة المنصة، حيث قلص عمليات مراقبة المحتوى مما يسمح بنشر أي محتوى لا يتعارض مع القانون، كما أعاد تفعيل حسابات كانت محظورة، كحسابات المنتمين إلى اليمين المتطرف، وعلّق حسابات لصحفيين.

وفرض ماسك رسومًا على خدمات كانت مجانية في السابق، وأقال أعدادا كبيرة من موظفي الشركة.

وأصر الملياردير الأمريكي في مايو/ أيار الماضي خلال مقابلة تلفزيونية على الاستمرار في نشر “تغريداته غير المنقحة”، التي تؤثر عادة في فرص بيع الإعلانات التجارية على تويتر وتؤثر في أسهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، قائلًا “سأستمر حتى لو أضر ذلك بعائدات شركاتي”.

تأتي هذه التطورات قبل أسابيع من تولي ليندا ياكارينو منصب الإدارة التنفيذية لتويتر لتحل محل إيلون ماسك.