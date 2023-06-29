قرية تركية تعاقب المتغيبين عن صلاة العيد.. شاهد ماذا فُعل بهم؟ (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لعادة من عادات سكان إحدى القرى التركية في عيد الأضحى المبارك.

القرية التي تقع في ولاية بولو شمالي تركيا، يقوم سكانها بتحديد الأشخاص الذين لم يحضروا لصلاة العيد، ثم يغمسونهم في بركة ماء بارد جدًا عقابًا لهم على تخلفهم عن صلاة العيد.

وكتب صاحب هذا الحساب في قرية (Munduşlar) بمنطقة مودورنو في بولو “فعل زعيم القرية وأصدقاؤه شيئًا كهذا لأولئك الذين لم يحضروا صلاة عيد الأضحى”.

وحدد زعيم القرية 30 شخصًا لم يحضروا صلاة العيد، ولجؤوا إلى هذه الطريقة المختلفة كعقاب.

Bolu’nun Mudurnu İlçesi Munduşlar köyünde köy muhtarı ve arkadaşları Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere öyle bir şey yaptı ki, renkli görüntüler ortaya çıktı. Köy muhtarı Hakkı Yiğit, bayram namazına gelmeyen 30 kişiyi tespit ederek, ceza olarak farklı bir yönteme başvurdu.

++ pic.twitter.com/2j4BJmD77B — Bişr'i Hafi 🇹🇷 (@HafiUnal) June 28, 2023

وأدى ملايين المسلمين في أنحاء العالم، أمس الأربعاء، صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء فرحة وتهليل وتكبير وخطب تدعو للصبر والوحدة والتماسك الأسري والتكافل.

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم صلاة العيدين على 3 أقوال:

الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي.

الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمد.

الثالث: أنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني.