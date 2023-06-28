“يجب أكل كل شيء في الأضحية”.. السفارة الأمريكية تحضر أطباقا مصرية شهيرة بمناسبة العيد (فيديو)

شارك عدد من موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة بتهنئة المصريين ومشاركتهم أجواء عيد الأضحى المبارك بطريقة لافتة ومميزة.

وأقدم المشاركون على تذوق أطباق وأكلات مصرية مختلفة من مكونات الأضحية، من بينها “اللحم والكبدة والكلاوي”، التي ذكرتهم بأكلات مشابهة في بلادهم الأصلية.

السفارة الأمريكية في #القاهرة تنشر فيديو عبر حسابها على تويتر، وتكتب "حبّينا نعمل شوية أطباق للعيد ونعرّف مجموعة من الأمريكان على المطبخ المصري الأصيل"#أمريكا #مصر #عيد_الأضحى pic.twitter.com/Zd88JRDzOp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2023

ونشرت السفارة مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، وعلّقت “حبينا نعمل شوية أطباق للعيد ونعرف مجموعة من الأمريكان على المطبخ المصري الأصيل، شوف آراءهم إيه”.

ونصح أحد الموظفين بمبدأ “أكل كل شيء في الأضحية إلا مخاصي الحيوانات” مازحًا، قبل أن يشاركوا في تهنئة المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وتنشط المائدة المصرية عادة في الأعياد بأكلات شهيرة من بينها “الفتة” التي تعد وجبة أساسية في تلك المناسبات، بالإضافة إلى أكلات أخرى حسب تقاليد وعادات المحافظات.