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“يجب أكل كل شيء في الأضحية”.. السفارة الأمريكية تحضر أطباقا مصرية شهيرة بمناسبة العيد (فيديو)

موظفة في السفارة الأمريكية وهي تتناول من أطباق العيد
28/6/2023-|آخر تحديث: 28/6/202308:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شارك عدد من موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة بتهنئة المصريين ومشاركتهم أجواء عيد الأضحى المبارك بطريقة لافتة ومميزة.

وأقدم المشاركون على تذوق أطباق وأكلات مصرية مختلفة من مكونات الأضحية، من بينها “اللحم والكبدة والكلاوي”، التي ذكرتهم بأكلات مشابهة في بلادهم الأصلية.

ونشرت السفارة مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، وعلّقت “حبينا نعمل شوية أطباق للعيد ونعرف مجموعة من الأمريكان على المطبخ المصري الأصيل، شوف آراءهم إيه”.

ونصح أحد الموظفين بمبدأ “أكل كل شيء في الأضحية إلا مخاصي الحيوانات” مازحًا، قبل أن يشاركوا في تهنئة المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وتنشط المائدة المصرية عادة في الأعياد بأكلات شهيرة من بينها “الفتة” التي تعد وجبة أساسية في تلك المناسبات، بالإضافة إلى أكلات أخرى حسب تقاليد وعادات المحافظات.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل