كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح في العيد؟ (فيديو)

قال الداعية الإسلامي نبيل العوضي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسن المرح والفرحة للمسلمين في عيدَي الفطر والأضحى.

وروى العوضي موقفين للنبي مستدلًّا بهما بفرحته ﷺ أيام الأعياد، قائلًا: كانت فتاتان تلعبان وتغنيان في منزل النبي يوم العيد، فقال أبو بكر الصديق: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فردّ عليه الرسول ﷺ: “دعهما فإن لكل قوم عيدًا، وهذا اليوم عيدنا”.

أما الموقف الآخر، فرواية تقول إن أهل الحبشة كانوا يرقصون رقص الحروب بالرماح وغيرها في العيد، وأرادت السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن تشاهدهم، فوضعها الرسول على كتفه وتركها تشاهدهم.

وأشار العوضي إلى أننا نتذكر بعض الأقرباء أحيانًا يوم العيد ونحزن عليهم، سواء الأم المتوفاة، أو الزوج المتوفى، مضيفًا “نحاول يوم العيد أن ندعو لهم، ولا نجعل العيد كآبة وحزنًا وبكاءً، بل يجب أن يكون سعادة وفرحًا، لكن بالطبع لا ينبغي أن نعصي الله في هذه الأيام”.

وتابع “حتى لو شخص من أحبابنا مبتلى، سواء مُهجَّر أو مُبعَد أو مأسور، نحاول أن ندعو الله له، لأن هذا الشخص غالبًا ما يتمنى لنا الفرحة”.

وعن كيفية قضاء النبي ﷺ يوم عيد الأضحى، قال الداعية الإسلامي “كان النبي يعجّل بصلاة العيد، بخلاف صلاة عيد الفطر الذي كان يؤخر فيها الصلاة قليلًا حتى يدرك الناس زكاة الفطر، بينما يعجلها في الأضحى حتى يدرك الناس أضاحيهم”.

وأضاف “كان يبدأ بذبح الأضحية بنفسه، وكان يضحى بكبشين: الأول يضحى به لنفسه، والثاني لأهل بيته وذريته”، لافتًا إلى أن النبي كان يأكل من أضحيته، وسنّ للمسلمين أكل جزء من أضاحيهم وإهداء جزء والتصدق ببقيتها للفقراء.