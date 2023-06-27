“يوم الخليف”.. مؤنسات الحرم يحيين عادة متوارثة منذ عقود عند الكعبة في يوم عرفة

احتفى أهالي مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، بعادة “يوم الخليف”، وهي عادة متوارثة منذ عقود حيث توافدت نساء مكة وأطفالهن للطواف حول الكعبة في يوم عرفة حتى لا تخلو من الطائفين.

وتوشّح الحرم المكي صباح يوم عرفة، بعباءات النساء، لإحياء يوم “الخليف” الذي تحرص فيه نساء مكة المكرمة وفتياتها للذهاب إلى الحرم في يوم عرفة، للتعبّد وأداء الصلوات وهن صائمات، ثم العودة إلى منازلهن لاستقبال العيد.

#مُؤنسات_الحرم_المكي ❤️🕋🤍 من عادات أهل مكه (يوم عرفة) أن يخرج النساء

وبعض الرجال للإفطار والصلاة في الحرم المكي

المغرب والعشاء. بعد ذهاب الحجاج إلى عرفات لكي لا يبقى صحن

الطواف في بيت الله الحرام خاليًا وغالبًا يكون عدد النساء أكثر من الرجال لأن أغلب

الرجال ينشغلون بخدمة… pic.twitter.com/bgL3eGNnZh — أحمد السلطان (@Ahmed_3_sultan) June 27, 2023

ويُطلق “يوم الخليف” عادة على نساء مكة المكرمة منذ قديم الزمان خلال أيام الحج، وتحديدًا يومي التروية وعرفة، حيث تتوافد النسوة من مناطق مكة المكرمة إلى الحرم المكي، ويصطحبن أطفالهن، ويقمن بتناول الإفطار بعد صيام يوم عرفة.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مشاهد مصورة، من توشح الحرم المكي بالعباءات السود للنساء، حيث طافت نساء من مكة المكرمة حول الكعبة المشرفة.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع مشاهد امتلاء صحن الكعبة بنساء مكة المكرمة في “يوم الخليف”، وعبّروا عنها بعبارات الثناء وجمال العادة المتوارثة والضاربة في الزمن.

وكتب أحد المغردين، “هؤلاء اسمهم مؤنسات الحرم.. ويسمى اليوم يوم الخُليف تنزل نساء مكة بالأطفال يوم التروية وليلة يوم عرفة للطواف حتى لا يخلو الحرم من الطائفين عادة منذ مئات السنين ما زالت مستمرة”.

هؤلاء اسمهم مؤنسات الحرم.. ويسمى اليوم يوم الخُليف تنزل نساء مكة بالأطفال #يوم_التروية وليلة #يوم_عرفة للطواف حتى لا يخلو الحرم من الطائفين عادة منذ مئات السنين مازالت مستمرة#بسلام_آمنين#حج_1444 https://t.co/0bFLI9oZUW — سُلْطَان | SULTAN (@Drsultangs) June 27, 2023

وعلّق المغرد، إبراهيم الجهضمي، قائلًا “يوم الخليف هي عادة سنوية تنزل فيها النساء والأطفال يوم عرفة إلى الكعبة المشرفة حتى منتصف ليلة عيد الأضحى لتغطية فراغ الحجاج المتجهين إلى عرفات، ومعظمهم نساء لأن الرجال مشغولون بخدمة الحجاج”.

هل سمعت ب"يوم_الخليف"

هي عادة سنوية تنزل فيها النساء والأطفال #يوم_عرفة إلى الكعبة المشرفة حتى منتصف ليلة #عيد_الاضحى لتغطية فراغ الحجاج المتجهين إلى #عرفات ، ومعظمهم نساء لأن الرجال مشغولون بخدمة الحجاج pic.twitter.com/n3cBwejBdG — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) June 27, 2023

وعادة “يوم الخليف” متوارثة منذ 5 عقود، وفقًا لمؤرخين، حيث كان نساء مكة يقمن بمهام عدة أثناء موسم الحج، فهن من كن يحرسن البيوت في ظل غياب الرجال الذين يذهبون إلى المشاعر المقدسة خوفًا عليها من السرقة، فضلًا عن تقديم الماء والغذاء ومساعدة العاجزين وكبار السن في البيوت.

وفي العصر الحالي تحرص نساء مكة المكرمة على إحياء عادة “الخليف” خلال يوم عرفة حيث تخلو معظم أحياء مكة من الحجيج الذين يقيمون عند صعيد عرفات، فيذهبن إلى الحرم المكي ويفطرن في باحاته.