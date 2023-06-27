هل يمكن أن يحسد الإنسان نفسه أو يصيبها بالعين؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد سعيد حوى، إنه من الوارد أن يصيب الإنسان نفسه بحسد العين.

وأفاد الداعية في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أنه من المستبعد أن يصيب الإنسان نفسه بالعين إلا لو كان من أصحاب “النظرة الخبيثة”.

وأوصى الدكتور من شعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه ورأى من نفسه شيئًا طيبًا أن يشكر الله.

وحثّ الدكتور حوى على الإكثار من قول “ما شاء الله”، وإن رأى الشخص من نفسه شيئًا محمودًا أو نعمة من الله عليه.

واستند الداعية الإسلامي إلى قوله تعالى في الآية 39 من سورة الكهف {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ}، وقال إن الآية مثال.