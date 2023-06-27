لماذا لا تستجاب دعوة المظلوم؟ أستاذ في أصول الفقه يجيب (فيديو)

قال أستاذ أصول الفقه الدكتور نواف التكروري، في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن دعوة المظلوم ليس لها شروط.

ومضى أستاذ أصول الفقه إلى أن دعوة المظلوم لا تحتاج إلى إيمان ولا حتى إلى التزام بأحكام الشرع، وأوضح أن المظلوم وإن كان عاصيًا أو كافرًا فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب.

وقال الدكتور التكروري، إن من كرم الله على عباده أنه يُجيب ويستجيب لكل مخلص، وخصّ المظلوم لأنه إذا دعا فإنه يكون حاضر النفس والقلب، ولذلك تُستجاب دعوته.

وعن عدم استجابة دعوة المظلوم أحيانًا أو فورًا، قال أستاذ أصول الفقه، إن الله سبحانه وتعالى يستجيب قطعًا، إلا أن استجابة الدعاء فيها خيارات.

وأوضح الداعية أن الإخلاص في الدعاء شرط أساس، مستندًا إلى الآية الكريمة {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}، دون أن يشترط شروطًا أخرى.

وقال ضيف (أيام الله) إن من الخطأ التوجّه إلى الله واستحضار أحد من البشر ظنًا أنه سينصرك، وزاد “لو عوّل العبد على الله لنصره قطعًا”.

وأوضح أستاذ أصول الفقه أن رؤية آثار دعوة المظلوم على الظالم في الدنيا هو رحمة بالاثنين، قائلًا “إن الله سبحانه وتعالى إذا عجّل للظالم بالعقوبة فإنه يدعوه للعودة (لعلّهم يرجعون)، وإنه يريده أن ينتبه للعقاب ويؤوب لله سبحانه وتعالى”.