ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد الحجيج وتفويجهم إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفرّت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة، ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى.

وأمضى الحجّاج وعددهم يفوق المليوني حاج الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد نحو 7 كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة، أقدس مدن المسلمين.

ويُقام موسم الحجّ هذا العام دون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد 3 أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.