السعودية: أكثر من 1,8 مليون شخص يشاركون في موسم الحج هذا العام

يشارك أكثر من 1,8 مليون مسلم في موسم الحج هذا العام وهو الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، من 150 دولة.

وقال وزير الحج، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي نقلته قناة الإخبارية الرسمية، الثلاثاء، ، إن “عدد الحجاج هذا العام بلغ مليونا و845 ألفا و45 حاجا من أكثر من 150 دولة”.

من جانبها، كشفت هيئة الإحصاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل أعداد الحجاج.

وأوضحت أن عدد الحجاج بلغ مليونا و845 ألفا و45 حاجا، بينهم مليون و660 ألفا و915 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184 ألفا و130 حاجا من مواطنين ومقيمين بالمملكة، وفق البيان ذاته.

وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 969 ألفا و694 حاجا، بينما الإناث سجلت بالمقارنة ذاتها 875 ألفا و351 حاجة.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من الدول العربية 346 ألفا و214 حاجا بنسبة 21%.

أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم مليونا و56 ألفا و317 حاجا بنسبة 63.5%.

في حين بلغ عدد حجاج دول أوربا وأمريكا وأستراليا والبلدان الأخرى غير المصنفة 36 ألفا و521 حاجا بنسبة 2.1%.

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فوصل مليون و593 ألفا و271 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، و60 ألفا و813 حاجا عن طريق المنافذ البرية، و6 آلاف و831 عن طريق المنافذ البحرية.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353 بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.