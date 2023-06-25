مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

أعلنت السعودية، مساء أمس السبت، وصول أكثر من 1.6 مليون شخص حتى الجمعة، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

جاء ذلك بحسب بيان لمديرة الجوازات السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، وسط توقعات سابقة للمملكة بأن يتجاوز عدد الحجاج مليوني شخص.

وأفادت المديرية العامة للجوازات، مساء السبت، بقدوم مليون و626 ألفا و500 حاج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى أمس الجمعة.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، بلغ مليونا و559 ألفا و53 حاجا، منهم 240 ألفا و137 حاجا استفادوا من مبادرة طريق مكة، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و617 حاجا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجا.

ولا تزال وفود الحجاج تتوافد من مختلف أنحاء العالم، فيما تتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم من 160 بلدا في الحج هذا العام.

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مقطع متلفز: “نرحّب بقدوم أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة”.

وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الربيعة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا عام 2020.

واقتصر الحج العام الماضي على 926 ألف حاج، بينهم 781 ألفا من الخارج، بعد عامين من اقتصاره على بضعة آلاف من سكان المملكة وحدها بسبب جائحة كورونا.

وفي عام 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج ، وهو واحد من أركان الإسلام الخمسة.

وبعد 3 أعوام من حج محدود، عادت المرافق السعودية والمواقع الدينية تغص بالحجاج. ولا يوجد موضع قدم في الأسواق والمطاعم التي كانت شبه خاوية أثناء الجائحة.

وتفيض الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بآلاف الحجاج الذين يصلّون أيضا أمام الفنادق والمتاجر بسبب الزحام.