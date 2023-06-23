غوارديولا يستجم في مصر مع عائلته بعد الثلاثية التاريخية مع سيتي (صور)

استمتع بيب غوارديولا وأسرته بزيارة مصر للاستجمام بعد موسم مذهل كلله مدرب مانشستر سيتي بالفوز بثلاثية تاريخية.

ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورًا للمدرب الإسباني وأفراد عائلته في منطقة أهرامات‭ ‬الجيزة.

كما نشرت صورًا خلال زيارته لمتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، إن “مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج لمصر، ومنها السوق الإسباني والذي شهد نموًا كبيرًا في الحركة السياحة الوافدة خلال النصف الأول من هذا العام”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن غوارديولا سيقضي أسبوعًا في مصر ضمن عطلته الصيفية، وبدأ برنامجه السياحي من القاهرة بعد وصوله الخميس، وسيختتم زيارته في أسوان بعد رحلة نيلية في الأقصر.

وسبق لغوارديولا أن خاض مباراة ودية في القاهرة حين كان يلعب في صفوف روما في 2002 وانتهت بفوز الأهلي المصري 2-1 على ضيفه الإيطالي.

وأنهى غوارديولا الموسم بالتتويج مع سيتي بدوري أبطال أوربا لأول مرة بجانب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أمام الأهرامات وأبو الهول.. بيب غوارديولا يستمتع مع أسرته بآثار مصر وجمالها 😍 pic.twitter.com/TcJGIJ7IVZ — Ali Talat (@alitalat1250) June 23, 2023

أمام الأهرامات وأبو الهول.. بيب غوارديولا يستمتع مع أسرته بآثار مصر وجمالها 😍

#مصر #ComeToEgypt pic.twitter.com/ovLX62TZBF — انجازات مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) June 23, 2023

🔵 غوارديولا يتواجد في مصر لقضاء إجازته . pic.twitter.com/PLQGNzmCrK — FAWAZ (@aldoon_fawaz) June 23, 2023