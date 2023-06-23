خلال 20 ثانية.. شاب تركي ينقذ طفلا مختنقا في ديار بكر عبر مناورة “هيمليك” (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل، إقدام شاب تركي على إنقاذ طفل بعد أن علقت قطعة سكر في قصبته الهوائية، وذلك بمنطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، تنفيذ الشاب يوسف جيليك لمناورة هيمليك، لطفل بلغ من العمر 5 سنوات، وذلك أمام محل مجوهرات يعمل به في حي يونس إمري وسط منطقة باغلار ظهر الثلاثاء الماضي.

Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk Heimlich manevrası ile kurtarıldı.https://t.co/52irCdL1GM pic.twitter.com/mN1tNp7THs — TRT HABER (@trthaber) June 22, 2023

ونقلت وكالة “إخلاص” التركية، عن الشاب الصائغ قوله إنه لاحظ بينما كان جالسًا في محله، الصبي يسير مع والدته أمام المحل ظهرًا وهو يلهث ولا يستطيع التنفس.

وخرج الشاب على الفور للتدخل ومساعدة الطفل على التنفس عن طريق إزالة السكر المتبقي في حلقه باستخدام مناورة هيمليك، وذلك لمدة استمرت حوالي 20 ثانية.

وبحسب المشهد، ربتَ جيليك على رأس الطفل، وشعر بالفخر في تلك اللحظة لتمكنه من إنقاذ حياته وإعادة التنفس بشكل طبيعي بعد إخراج قطعة السكر.

Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı. Çelik’in 5 yaşındaki çocuğu hayata döndürdüğü an saniye… pic.twitter.com/6DFGMQXsVy — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) June 22, 2023

وعلق الشاب المنقذ بالقول “يجب أن يتعلم الجميع بالتأكيد مناورة هيمليك، لأنها تنقذ الأرواح، والحياة البشرية ليست رخيصة. مرة أخرى، أريد أن يتعلمها الجميع”.

ومناورة هيمليك (ضغطات البطن) وهي واحدة من طرائق الإسعافات الأولية يجري من خلالها الضغط على البطن للفظ الجسم الغريب.