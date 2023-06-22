خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على “حطام” أثناء البحث عن الغواصة المفقودة في الأطلسي

عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن غواصة مفقودة في أعماق المحيط الأطلسي على متنها 5 أشخاص، على “حطام” قرب موقع تحطّم سفينة “تايتانيك”، وفق ما أفاد عناصر إنقاذ، الخميس.

وأفاد الحساب الرسمي للمنطقة الأولى لخفر السواحل الأمريكي على تويتر بأن “الخبراء يقيمون المعلومات الواردة”.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

وتسابق فرق البحث الزمن للعثور على غواصة سياحية فقدت بالقرب من حطام سفينة تايتانيك.

وفقًا لتقدير رجال الإنقاذ، فقد نفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة “تايتن” التابعة لشركة “أوشنغيت إكسبدشنز” الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش.

وكانت طائرات بي-8 كندية رصدت أصواتًا تحت الماء في منطقة عمليات البحث، ما أثار أمل فرق الإنقاذ، دون أن يتم تحديد طبيعة هذه الأصوات.

ويستخدم الجيشان الأمريكي والكندي خصوصًا، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بوساطة طائرات سي-130 أو بي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة “تايتن”.

ووصلت صباح الخميس سفينة البحث الفرنسية “أتلانت” المجهزة بروبوت فيكتور 6000 القادر على الغوص حتى حطام تايتانيك القابع على عمق 4 آلاف متر تقريبًا، على ما ذكر معهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار Ifremer التابعة له.

ويمثل فيكتور 6000 “الأمل الرئيس” لعملية الإنقاذ تحت الماء، على ما ذكر للصحفيين روب لارتر، الخبير في هيئة المسح البريطانية في انتاركتيكا، وهي منظمة بحثية بريطانية مقرها كامبريدج.

وكان على متن الغواصة تيتان ربانها و4 آخرون يقومون برحلة سياحة استكشافية في الأعماق إلى حطام السفينة تيتانيك مقابل 250 ألف دولار للشخص الواحد.

ومن بين الركاب الملياردير والمغامر البريطاني هاميش هاردينج (58 عامًا)، وقطب الأعمال المولود في باكستان شاه زادة داود (48 عامًا) مع ابنه سليمان (19 عامًا) وكلاهما يحمل الجنسية البريطانية.

وترددت أنباء عن أن عالم المحيطات الفرنسي والخبير في شأن السفينة تيتانيك بول أونري نارجوليه (77 عامًا)، ومؤسس شركة “أوشينجيت” ورئيسها التنفيذي “ستوكتون راش”، كان أيضًا على متن الغواصة.