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“أرسل لي الموقع”.. زوكربيرغ يقبل تحدي ماسك لخوض “نزال داخل قفص”

إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ
صورة تعبيرية تجمع إيلون ماسك (يمين) ومارك زوكربيرغ (الفرنسية)
22/6/2023-|آخر تحديث: 23/6/202312:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تبادل رئيسا تويتر وميتا، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ الدعوة للنزال داخل قفص مثلما يحدث في رياضات الدفاع عن النفس.

وبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على تويتر، أعلنت ميتا، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك، عن خطط لإطلاق منصة مشابهة تنافس تويتر.

ومنذ الإعلان، ضاعف ماسك التغريدات على تويتر ضد مارك زوكربيرغ.

وقبل بضعة أيام، رد ماسك على تغريدة بشأن منصة “ميتا” قائلا: “أنا جاهز للقتال في قفص”، في إشارة إلى القفص الذي تقام فيه مباريات الدفاع عن النفس والرياضات القتالية.

ورد مارك زوكربيرغ، المتمرس في الفنون القتالية، على إنستغرام بصورة لرسالة إيلون ماسك، متبوعة بعبارة “أرسل لي الموقع”.

مارك يرد على ماسك
(إنستغرام)

وأثار تبادل الرسائل موجة ردود على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراهنات على الفائز المحتمل، مع تصدّر واضح لزوكربيرغ.

المصدر : وكالات