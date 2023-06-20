مصحف نادر من الذهب الخالص في معرض الكتاب بالدوحة.. ما قصته؟ (فيديو)

يعرض معرض الدوحة الدولي للكتاب مصحف السلطان مراد الأول المصنوع من الذهب الخالص، والذي لا تتوفر منه في العالم كله سوى نسخة واحدة.

وقال العارض مسلم سقا أميني لكاميرا الجزيرة مباشر، إنه “يعتبر من أقيم المصاحف، إذ صنع من ذهب الدبل، وجميع صفحاته مذهبة”.

وأشرف على كتابة المصحف وتزيينه وزخرفته، زاده مصطفى أفندي، بناء على طلب من سلطان محمد، ابن السلطان مصطفى الثالث، سنة 1180 هجرية.

وأفاد أميني بأن هدف المصحف كان حماية حامله أثناء الحملات التي كان يخرج السلطان فيها لنشر الإسلام، وشبهه بـ”الحرز”، موضحا أنه أشرف على كتابته نخبة من علماء ذلك العصر.

جدول فعاليات الورش التدريبية بقاعة المعرفة في #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب32 الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو 2023 في مركز الدوحة للمعارض #بالقراءة_نرتقي pic.twitter.com/bt0WrAKA5v — معرض الدوحة الدولي للكتاب (@DIbookfair) June 12, 2023

وتُختتم فعاليات الدورة الـ32 من معرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار “بالقراءة نرتقي”، غدا الأربعاء، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتعتبر النسخة الـ32 أكبر نسخ المعرض، إذ شارك فيها أكثر من 500 ناشر من 37 دولة مع تسجيل نحو 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب.

وقدم المعرض برنامجا ثقافيا ثريا ومتنوعا، إذ احتضن المسرح الرئيسي 37 ندوة ثقافية وعلمية وأدبية واجتماعية، إضافة إلى أمسيات شعرية، فضلا عن فعاليات الصالون الثقافي التي بلغت 116 فعالية شملت ندوات وجلسات ثقافية وتدشين الإصدارات الجديدة.

وضمن الفعاليات 87 في واحة الأطفال بما فيها ورش فنية ومساحات للأنشطة ومسرح للدمى، كما احتضن شارع المتنبي 6 مكتبات من بغداد.