آل باتشينو ليس الأول.. تعرف على أبرز المشاهير الذين أنجبوا بعد الستين

أعلن الممثل الأمريكي آل باتشينو (83 عامًا) أنه في انتظار طفل جديد ينضم إلى عائلته، وأن “صديقته” نور الفلاح التي يبلغ عمرها 29 عامًا حامل في شهرها الثامن. وجاء ذلك بعد شهر واحد تقريبًا من إعلان رفيق دربه روبرت دي نيرو (79 عاما) أنه أصبح أبًا للمرة السابعة.

ووفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن الأسترالي ليس كولي، استطاع أن ينجب في عام 1991 ابنًا من زوجته الثالثة، عندما كان عمره 92 عامًا.

ونشرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية تقريرًا تتبعت فيه أبرز المشاهير الذين “عملوا بشكل جيد في سنواتهم الذهبية”.

رؤساء وحكام

جون تايلر، الرئيس العاشر للولايات المتحدة، ترأس البيت الأبيض فيما بين عامي 1841 و1845 خلفًا لويليام هنري هاريسون، حيث كان أول نائب للرئيس يتسلم مقاليد الحكم. وفي عام 1860 أنجبت زوجته الثانية طفله الخامس عشر عندما كان عمره 70 عامًا.

أما الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند، فكان أول سياسي ديمقراطي ينتخب رئيسًا للبلاد بعد نهاية الحرب الأهلية. وقد حكم البلاد بين عامي 1885 و1889، ثم عاد لينتخب في المنصب نفسه عام 1893، ليصبح بذلك الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي انتخب لولايتين غير متتاليتين.

وكان كليفلاند يبلغ من العمر 66 عامًا عندما رُزق بطفله الخامس. ومع ذلك، فقد اعترف بإنجاب طفل غير شرعي عام 1874 عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره، وادعت الأم أن كليفلاند اغتصبها.

وبحلول الوقت الذي تزوج فيه حاكم دبي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن حشر آل مكتوم، زوجته الثانية، كان رجلاً عجوزًا، وكان ابنه الأكبر راشد، من زواجه الأول، في منتصف الأربعينيات من عمره، هو الحاكم الفعلي وراء الكواليس.

وعندما وُلد الابن الأصغر للشيخ في ديسمبر/ كانون الأول عام 1958، كان عمر الشيخ 80 عامًا لو بقي على قيد الحياة، لكنه مات قبل شهرين من ذلك. هذا الابن الأصغر، هو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ويشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات.

موسيقيون

رُزق كثير من الموسيقيين بأطفال رغم تقدمهم في السن، وكان منهم عضو فريق البيتلز بول مكارتني الذي كان عمره 66 عامًا عندما أنجب طفله الثامن عام 2011.

وبفضل جاذبيّته أصبح المغنّي اللاتيني خوليو إغليسياس، فارسَ أحلام الفتيات في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بحيث يندر في تلك الفترة خلوّ منزل أو سيارةٍ من أشرطة أغانيه.

لكن كثيرين لا يعلمون أن خوليو إغليسياس بوغا، والد الفنان الشهير الذي كان طبيبًا لأمراض النساء، كانت حياته العاطفية تنافس حياة نجله. ففي عام 2005 رُزق الرجل البالغ 88 عامًا ابنًا من زوجته الثانية رونا كيث، ثم وُلد طفلهما الثاني عام 2006، بعد سبعة أشهر من وفاته عن عمر يناهز 90 عامًا.

ممثلون

لعب الممثل الكندي جيمس دوهان أدوارًا رئيسية في أفلام الفضاء والخيال العلمي أبرزها “ستار تريك”، لكنه عاش حياة طويلة بعد عقود من انتهاء العرض عام 1969. ثم تزوج إحدى المعجبات به عام 1974، وأنجب ثلاثة أطفال، ولد أصغرهم عام 2000 عندما كان عمر دوهان 80 عامًا.

أما تشارلي شابلن فيرتبط في الغالب بعصر الأفلام الصامتة في عشرينيات القرن الماضي، لكنه كان أيضًا أبًا لـ11 طفلًا، ولد أصغرهم عام 1962 عندما كان عمر شابلن 73 عامًا.