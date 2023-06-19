فرحة حاج مصري: ربنا اختارني لأداء الفريضة وأصبت بحالة هستيرية فور سماعي الخبر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مجموعة من مقاطع الفيديو، خلال اليومين الماضيين، تظهر جانبًا من المبادرات الرسمية والشبابية لحفاوة الاستقبال لحجاج بيت الحرام، من شتى بقاع الأرض.

وتظهر المقاطع استقبال الحجاج بالمصاحف والورود والمياه، وكانت ردود الحجاج بأبهى عبارات الشكر والامتنان والثناء.

وكان من بين الحجاج حاج مصري عبّر عن فرحته بقوله إن الله عز وجل اصطفاه واختاره وناداه لحج بيته هذا العام، ما أصابه بحالة هيستيرية فور سماعه الخبر.

وقال بالعامية المصرية “ربنا اختارني، الله، اختيار ربنا إني آجي هنا، حاجة مفرحة وأسعدتني جدًا، لما سمعت الخبر أصيبت بحالة هتسيرية ولادي اتخضوا ساعتها، شعور لا يوصف، بتمناها طول عمري، بقالي 8 سنين بقدم لكن مكنش الحظ بيحالفني”.

وتؤدي أعداد من الحجاج المتمتعين الواصلين حديثًا إلى مكة المكرمة مناسك العمرة قبل انطلاق مناسك الحج.

وأعلنت وزارة الحج السعودية وصول أكثر من مليون حاج من خارج المملكة حتى السبت لأداء فريضة الحج. وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن أعداد ضيوف الرحمن هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

كما أكدت الوزارة أنها استعدت باكرًا للالتقاء بوفود الدول المعنية وبحث ترتيبات شؤون الحجاج معهم، والاتفاق على المتطلبات اللازمة لأداء فريضة الحج هذا العام في يسر وسهولة وضمان أمن حجاج بيت الله الحرام.

ترند “ مقطع متداول “ استقبال الحجاج القادمين من مصر إلى المدينة المنورة بالعجوة والورد المديني والهدايا 🇸🇦❤️

pic.twitter.com/KgbFobckCv — TRND (@NOWTRND) June 11, 2023