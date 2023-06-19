الجزيرة مباشر تلتقي آخر من يمتهن صناعة المنتجات من الجلد الطبيعي في بيروت (فيديو)

بدأ شفيع بزّي العمل مع والده في مهنة صناعة وتصليح الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية منذ ثمانينيات القرن العشرين.

وقال شفيع للجزيرة مباشر إن والده كان يمتلك مصنعًا في “بنت جبيل” بجنوبي لبنان، لكنه رحل مع الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

وأضاف أن والده وصل إلى العاصمة بيروت، وافتتح محلًّا لتصليح الأحذية فيها.

وذكر شفيع أن العمل في البداية كان يقتصر على تصليح الأحذية والمنتجات الجلدية مثل الحقائب، لكنه أحب هذه المهنة بشغف مما جعله يبدع فيها.

وأضاف أنه أصبح الآن يصنع العديد من المنتجات من الجلود الطبيعية مثل الحقائب والأحذية والأحزمة الجلدية.

ويقول إنه لا يستخدم في عمله سوى الجلود الطبيعية فقط، مشيرًا إلى أنه يضطر إلى استيراد كميات من الجلد من تركيا لنقصها في لبنان.

ويؤكد شفيع أنه رغم نظرة المجتمع إلى هذه المهنة فإنه يحبها، قائلًا “من يملك صنعة يملك قلعة”.