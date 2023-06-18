الجزيرة مباشر تكشف حقيقة صور متداولة لوفاة مصري محتضنا المصحف داخل مسجد (فيديو)

تداولت مواقع إخبارية مصرية وعربية، أمس السبت، صورًا قالت إنها لمواطن مصري توفي داخل مسجد وهو محتضن المصحف، قبيل انتظاره صلاة الجمعة بأحد مساجد محافظة البحيرة شمال العاصمة القاهرة.

ونعى الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتوفى بكلمات مؤثرة، وربطوها بأدعية وعبارات تدل على “حسن الأثر والخاتمة”.

🔵"حسن الخاتمة".. صور متداولة لرجل مصري يدعى الحاج أحمد فؤاد البشبيشي، تثير تفاعلا واسعا بعد وفاته داخل ⁧#مسجد⁩ أثناء انتظاره ⁧#صلاة_الجمعة⁩ في محافظة البحيرة المصرية، بينما كان يحتضن المصحف الشريف. ⁧#أخبار_الآن⁩ pic.twitter.com/p54kK23z53 — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) June 17, 2023

وكان حساب المدون أحمد البشبيشي -المقيم بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر- قد ذكر في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي أحمد فؤاد البيشبيشي في ذمة الله، اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء”.

وأرفق البشبيشي المنشور المتداول عبر حسابه في فيسبوك، بصور ظهر فيها المتوفى محتضنًا المصحف، قبل توضيح الأمر رسميًّا عقب تداول الصور بشكل واسع.

وفحصت وحدة الرصد والتحقق بالجزيرة مباشر مدى صحة الصور المتداولة، وتبيّن أن سياقها مغلوط، إذ توفي البشبيشي متأثرًا بمرضه داخل أحد مستشفيات محافظة البحيرة، وليس داخل المسجد.

ونفت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ رصدها أي حالات وفاة لمواطن داخل أحد مساجد المحافظة، مؤكدة أن سياق الصورة المتداولة غير صحيح.

وأوضحت صحيفة (القاهرة 24) المحلية أن المتوفى كان قد دخل المسجد لأداء صلاة الجمعة في وقت سابق، فاحتضن المصحف وأخذته سنة من النوم، والتقط أحد رواد المسجد هذه الصورة له، عكس الادعاءات المتداولة عربيًّا، وهو ما أكدته أسرته في تصريحات لجريدة (أهل مصر) المحلية.