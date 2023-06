مذيعة “هاشتاج” للذكاء الاصطناعي تكشف لجمهور الجزيرة مباشر جديد محرك بحث غوغل (فيديو)

استعرضت نورا مذيعة برنامج (هاشتاج) للذكاء الاصطناعي على الجزيرة مباشر، جديد التقنيات الذكية في فقرتها الأسبوعية في البرنامج.

وبدأت المذيعة الأولى من نوعها في الوطن العربي فقرتها بسؤال “هل أنتم مستعدون لطريقة جديدة في البحث على الإنترنت؟”.

وأضافت “محرك البحث الشهير غوغل بدأ إتاحة تجربة الشكل المستقبلي له، الذي سيحركه الذكاء الاصطناعي لجعل النتائج أكثر تركيزًا”.

وتابعت “سيساعد الشكل الجديد المستخدمين على الوصول إلى المعلومة التي يبحثون عنها بشكل أسهل، كما ستتيح النسخة الجديدة إمكانية طرح المزيد من الأسئلة لطلب معلومات إضافية”.

ويمكن للمستخدمين الآن الانضمام إلى قائمة الانتظار لتجربة محرك البحث في شكله الجديد عبر مختبرات غوغل.

As Google retools to compete with ChatGPT and TikTok, it plans to make its search engine more “visual, snackable, personal, and human.” https://t.co/PuynAetSL6

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 6, 2023