أيهما أفضل: العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ (فيديو)

قال الدكتور رمضان خميس أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر إن ما ذكره العلماء، ومنهم ابن تيمية، أن “الليالي” العشر الأواخر من رمضان أفضل من “الليالي” العشر الأول من ذي الحجة، لكن “الأيام” العشر الأول من ذي الحجة أفضل من “الأيام” العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح الدكتور رمضان في لقاء مع برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر أن “الليالي” العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، ولا توجد مثلها في “الليالي” العشر الأول من ذي الحجة، كما أن “الأيام” العشر الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة لذا هي أفضل من “الأيام” العشر الأواخر من رمضان.

ودعا الدكتور رمضان المسلمين والمسلمات إلى أن ينشغلوا بمرضاة الله عز وجل، وأن يدخلوا العشر الأواخر من ذي الحجة من كل أبواب الخير والبر وهي كثيرة مثل الصدقة وقيام الليل وبر الوالدين.