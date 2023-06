كيف أسهمت “ألعاب البقاء” في إنقاذ 4 أطفال فُقدوا 40 يوما وسط غابات الأمازون الخطرة؟

كشفت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها 13 عامًا، تمكّنت من الحفاظ على حياتها وحياة أشقائها الثلاثة، خلال 40 يومًا من الضياع في أدغال الأمازون، وذلك بفضل “ألعاب البقاء” التي تعلمتها الطفلة من مخيمات الكشافة.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تداولت قصة نجاة 4 أطفال في كولومبيا بعد تحطم طائرتهم وسقوطها في غابات الأمازون، في مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن مقتل البالغين الثلاثة الذين كانوا على متنها، بمن فيهم والدتهم.

