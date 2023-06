عبقري بعمر 14 سنة.. أصغر خريج بجامعة سانتا كلارا يستعد للعمل في “سبيس إكس” (فيديو)

يقضي أبناؤنا 13 عامًا على الأقل بين فصول الدراسة، يبذلون خلالها جهدًا كبيرًا في سبيل التعلّم والتزود بالمعرفة، بينما يستعد الطفل كيران كوازي (14 عامًا) ليكون أصغر خريج في تاريخ جامعة “سانتا كلارا” بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كوازي الذي تنتظره سنوات حتى يكون قادرًا على مشاهدة أفلام الكبار في السينما بمفرده، استطاع الحصول على وظيفة في “سبيس إكس”، شركة الفضاء الخاصة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وكتب كوازي عبر حسابه في موقع إنستغرام “المحطة التالية، SpaceX! لقد قبلت منصب مهندس برمجيات في واحدة من أروع الشركات على هذا الكوكب!”، ونشر خطاب قبول وظيفته، وأضاف شكرًا لكم جميعًا لمواصلة متابعة رحلتي المجنونة!”.

واكتشفت عائلة الطفل كيران كوازي ذكاءه المتقدم حين بدأ التحدث بجمل كاملة في عمر عامين فقط، وكان يستمع للإذاعة الوطنية العامة في فترة الروضة، ويتحدث إلى معلميه وزملائه في الفصل عن القصص التي يسمعها.

ثم خضع كوازي في الصف الثالث لاختبارات أظهرت تفوّق ذكائه عن (99.9%) من عامة السكان، وفقًا لمجلة BrainGain. وشعر كوازي أنه لا يواجه أي صعوبات في دراسته، وهنا أدرك معلموه وطبيبه ووالداه أن “مسار التعليم العادي” لا يناسب التقدم السريع الذي يحرزه.

فالتحق بكلية لاس بوزيتاس، وانتقل إلى كلية سانتا كلارا لدراسة علوم الكمبيوتر والهندسة بعدها بعامين، حين كان في الـ11 من عمره. وحصل كوازي أيضًا على منحة تدريبية في عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختبر الأبحاث الخاص بشركة التكنولوجيا Intel.

ولاحقًا أجرى كوازي مقابلة مع ستارلينك، قسم الإنترنت في شركة “سبيس إكس”، وقال لصحيفة Los Angeles Times إنه يريد هذه الوظيفة؛ لأنها ستسمح له بأن يكون جزءًا من شيء أكبر منه.

وبالفعل حددت ستارلينك له تاريخ بدء عمله في يوليو/تموز المقبل. ويخطط هو ووالدته للانتقال بعد تخرّجه من شقتهما في سانتا كلارا إلى ريدموند بواشنطن، ليكون قريبًا من عمله في ستارلينك.

