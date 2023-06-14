حاج سوري يلتقي أمه وشقيقه في مكة لأول مرة منذ 13 عاما (شاهد)

وثّق مقطع فيديو لحظات مؤثرة للقاء أحد الحجاج السوريين المصابين بشقيقه وأمه، بعد فراق 13 عامًا عن أهله.

وفي التفاصيل التي وثقها الناشط عارف وتد بالفيديو، يظهر لقاء الحاج ويدعى “أبو حمزة” بأخيه “أبو ياسين” ووالدته، لأول مرة منذ 13 عامًا، وذلك بعد وصوله ليل الثلاثاء إلى مكة المكرمة.

ويُظهر الفيديو أبو ياسين وهو ينتظر وصول أخيه بمشاعر الحنين والشوق، حتى التعرف عليه واحتضانه وسط دموع اللقاء بين الشقيقين وأمهما التي لم تتمالك نفسها بعد رؤية ابنها.

وأصيب أبو حمزة قبل 5 سنوات بقصف روسي وفقد ساقه، وجاء لأداء فريضة الحج عن طريق حملة “أبو تركي”، وبتنسيق من لجنة الحج العليا السورية، وفق مصور الفيديو.

وتتولى “لجنة الحج العليا السورية” -وهي منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لكنها مستقلة ماليًّا وإداريًّا- إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدّم الخدمات لجميع الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم.

وتكفل الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز (أبو تركي) باستضافة 522 حاجًّا سوريًّا ممن يعانون الإصابات الجسدية وذوي الإعاقة، لأداء مناسك الحج على نفقته.

وفي يناير/كانون الثاني، قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023، وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

وفي التاسع من فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج لعام 2023.