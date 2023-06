بينها شخصيات كرتونية.. كيف يسمي العلماء الأماكن المكتشَفة على كوكب المريخ (فيديو)

يدرس علماء الفلك كوكب المريخ منذ بضعة عقود، وفي هذه المرحلة بات لديهم تراكم ضخم من البيانات، وصل لمستويات يمكن مقارنتها بالطرق التي تمكنهم من دراسة الأرض.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، هناك أكثر من 2000 موقع على الكوكب الأحمر، تتنوع ما بين تلال وحفر وصخور تحمل أسماء رسمية. بعض هذه الأسماء له علاقة بأماكن على الأرض، وبعضها بمستكشفين، وصولًا حتى إلى أسماء بعض الشخصيات الكرتونية.

ويقول العلماء إن السبب الأول وراء اختيارهم لهذه الأسماء هو مساعدة الفريق على تتبع ما يكتشفونه كل يوم، ومن ثم تسمية التلال والصخور بالاسم ومناقشتها وتوثيق اكتشافاتهم في النهاية.

وبناء على بعض أسماء المريخ المتفق عليها بالفعل، أمر الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) بوضع تسميات لكل السمات أو التضاريس الموجودة على الأجسام والكواكب.

How do places on Mars get their name?

More than 2,000 locations on the Red Planet have official names, recognizing places on Earth, explorers, and even cartoon characters. Learn what inspires names for Martian hills, craters, and rocks: https://t.co/caKcEiIbVA pic.twitter.com/W9eH3sAOpZ

— NASA (@NASA) June 12, 2023