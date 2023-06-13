“بعضها يحذرك من شرائها”.. ماذا تعني الأرقام الملصقة على الفاكهة والخضروات؟ (شاهد)

إذا كنت ممن تساءلوا يومًا عن سبب وضع الملصقات على الفواكه والخضار، فقد حان الوقت لكي تعرف الجواب.

معظم الفواكه والخضراوات في الأسواق عليها ملصقات صغيرة نزيلها غالبًا بعد شراء ما نحتاجه، وأغلب الناس لا يعيرون اهتمامًا للمعلومات التي عليها، وما يجهله أغلب الناس أن تلك الملصقات تحتوي على معلومات مهمة، وأن هذه الأرقام لا تدل على سعر المنتج بل على جودته.

فوفقا للاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج تنقسم تلك الملصقات إلى 3 أنواع رئيسية، وهي (تقليدية، معدلة وراثيًا، عضوية)، ولمعرفة المنتج إلى أي نوع من هذه الأنواع يجب علينا النظر إلى عدد الأرقام الموجودة على الملصق.

الملصقات التي تحوي 3 أو 4 أرقام، تعني أن حبّة الفاكهة أو الخضار التي بين يديك قد تمّت زراعتها بشكل تقليدي عن طريق التقنيات الزراعية الحديثة بما فيها استخدام كميات وفيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والكيماوية.

وفي حال وجدت ملصقًا عليه 5 أرقام وبدأ بالرقم 8، فهذا يعني أن الخضار والفواكه تم تعديلها وراثيًا عن طريق إدخال بعض التغييرات على حمضها النووي باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية الزراعية، ويكثر مع منتجات البطيخ والموز، في حين ينصح الأطباء بتجنب هذه المنتجات لمراعاة الصحة.

أما الملصق الذي يوجد عليه 5 أرقام ويبدأ بالرقم 9، فيعني أن الخضار والفواكه هذه عضوية وتمّت زراعتها بشكل طبيعي عن طريق استخدام أساليب الزراعة القديمة دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات حشرية أو كيماوية، إضافة لطمأنتك بأنه لم يتم استخدام مياه الصرف الصحي في ريّها.

فمثلاً يشير رمز (4011) إلى موزة مزروعة باستخدام الطرق التقليدية، بينما يشير رمز (94011) إلى موزة عضوية، وفقًا للجمعية المهنية للخضر والفواكه الفرنسية.

وينصح خبراء المجال الصحي، قبل شراء أي منتج ترغب فيه، أن تعامله معاملة “عبوات الحليب” فمثلما تقوم بقراءة تاريخ انتهاء صلاحيتها، انظر إلى أرقام الملصقات على الخضار أو الفواكه حتى تطمئن بأن ما تشتريه مناسب لصحتك.