أيهما أكثر استعدادا لخوض المخاطر؟ دراسة تبحث “آلام الخسارة” عند الرجال والنساء

كشفت دراسة أجريت في بريطانيا أن النساء أقل استعدادًا للإقدام على المخاطر؛ لأنهن أكثر حساسية حيال آلام الخسارة من الرجال.

وتوصلت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (British Journal of Psychology) المتخصصة في طب النفس تحت عنوان “الاختلافات بين النوعين من حيث التفاؤل وكراهية الخسارة والسلوكيات اتجاه المخاطر”، إلى أن الرجال أكثر تفاؤلًا “بشكل ملموس” من النساء، مما يجعلهم أكثر استعدادًا للإقدام على المخاطر.

Women are less willing to take risks than men because they are more sensitive to the pain of any losses they might incur than any gains they might make, new research shows.#Women #Work #job https://t.co/BaIV4RyaOE — Zee Business (@ZeeBusiness) June 11, 2023

ويقول الباحث كريس دوسون أستاذ الاقتصاد في جامعة باث للإدارة في إنجلترا، إن هذه النتائج مهمة، وقد تساعد على تفسير نتائج الأداء بين الجنسين في قطاعات العمل المختلفة وفي الأسواق المالية.

وأوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث العلمية أنه “من المعروف على نطاق واسع في مختلف المجالات أن الرجال أكثر إقدامًا على خوض المخاطر من النساء، ويرجع سبب الاختلاف إلى طريقة نظر الجنسين إلى عواقب هذه المخاطر”.

وأضاف أنه “عند التفكير في الاختيارات التي تنطوي على مخاطر، يميل الناس إلى تقييم احتمالات الخسارة المقترنة بهذه الاختيارات، وأعتقد أن النساء أقل استعدادًا للقيام بمخاطر من الرجال؛ لأنهن يركزن على احتمالات الفقدان، والآلام التي قد تنطوي على هذه الخسائر المحتملة”.

#Women feel the pain of losses more than #men when faced with risky choices, according to new research @UniOfBath https://t.co/veNyZxWNK1 https://t.co/Y37QyQxa1R — Medical Xpress (@medical_xpress) June 9, 2023

واعتمدت الدراسة على بيانات 13575 شخصًا من استطلاع “UK British Household Panel” الذي يهدف إلى قياس تأثير اختلاف معدل دخل الأسرة من عام لآخر في السلامة النفسية للمشاركين في الاستطلاع.

وتبيّن من الدراسة أن الشعور بخسارة الدخل يكون مؤلمًا لدى النساء أكثر من الرجال، في حين أن زيادات الدخل لا تؤدي إلى حدوث اختلافات في الاستجابات النفسية بين الجنسين.