هل يجوز “حج البدل” أو الإنابة في الحج؟ وما شروطه؟ (فيديو)

شرح الداعية الإسلامي فضل مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، الحالات التي يصح فيها الحج عن الأشخاص.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر إنه “لا يجوز حج البدل أو الإنابة بالحج إلا إن كان الشخص معضوبًا، أي عاجزًا عن الحج بنفسه، ولا يستطيع السفر وركوب الطائرة وغيرها، بسبب المرض”.

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى الشخص المعضوب، يجوز الحج عن الشخص الميت.

وأكد أن هاتين الحالتين الوحيدتين اللتين يجوز الحج فيهما بالإنابة “بينما أي شخص صحيح قادر لا يجوز له أن ينيب”.

وذكر أن العبادات مثل الصلاة والصوم وغيرهما لا ينوب أحد عن أحد، ويمكن توكيل أحد في توزيع الزكاة فقط.

هل يجوز حج البدل أو الإنابة في الحج؟ وما شروطه؟#أيام_الله pic.twitter.com/y8bI6W4ZaG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2023

ويشترط في من يحج عن الشخص أن يكون قد حج عن نفسه فيما سبق.

وحج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إن استطاع إليه سبيلًا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

وبحسب الفقهاء، فإن عدد أيام الحج 6، حيث تبدأ الشعائر من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، المعروف بيوم التروية، وينتهي الحجاج من أداء مناسكهم مع نهاية اليوم الأخير من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.