متى عيد الأضحى؟ مركز الفلك الدولي يحدد الموعد المتوقع ويصحح “ما هو شائع”

متى عيد الأضحى؟ سؤال تفاعل معه مئات الآلاف عبر محرك بحث غوغل والمنصات العربية والإسلامية مع إعلان مركز الفلك الدولي الموعد المتوقع للعيد المبارك، الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة بعد يوم من أداء ركن الحج الأعظم ألا وهو الوقوف بعرفة.

وبحسب بيان مركز الفلك الدولي، تتحرى معظم دول العالم الإسلامي رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران الجاري، الموافق 29 من ذي القعدة 1444هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وعليه توقع المركز أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره على ذلك لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023م، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه… pic.twitter.com/mYUN9h1enO — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 11, 2023

خلافًا للشائع

وخلافًا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وتحديد عيد الأضحى، ولا تتبع في ذلك أيّ دولة أخرى -وفق بيان المركز- ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلاديش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

ونظرًا إلى أن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول.

ونشر مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض المدن العربية والإسلامية يوم الأحد 18 يونيو، كما أرفق خريطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم من جميع مناطق العالم.

وأنُشئ المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي -مقره أبو ظبي- على شبكة الإنترنت عام 1998، ويضم حاليًّا أكثر من 1500 عضو من العلماء والمهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم.