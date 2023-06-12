امرأة تستفيق داخل نعش خلال جنازتها في الإكوادور (فيديو)

بدأت امرأة في الإكوادور بالتنفس فجأة داخل نعشها بينما كان عدد من الأشخاص يجلسون حول النعش خلال مراسم جنائزية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على تويتر بيلا مونتويا (76 عامًا) داخل نعش مفتوح، وتتنفس بصعوبة محاطة برَجلين يساعدانها.

وقال ابنها خيلبرت بالبران، في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية، إن والدته كانت تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.

ونُقلت المرأة إلى المستشفى، وقال ابنها لصحيفة محلية إن “قلبها مستقر” وإن “الطبيب ضغطَ على يدها وتفاعلت معه”.

لكنه أضاف أنها تتنفس باستخدام “أجهزة التنفس الاصطناعي”.

#IMPACTANTE | Una anciana se despertó dentro de un féretro luego de cinco horas de velatorio y ahora permanece en un hospital estatal de Ecuador, en el que había sido declarada muerta. Un video divulgado en la red Twitter deja ver a Bella Montoya, de 76 años, en su ataúd ya… pic.twitter.com/tTdvcJ8O37 — Diario La Nación (@LaNacionPy) June 12, 2023

وأُعلنت وفاة بيلا في مستشفى عام بمدينة باباهويو الساحلية جنوب غربي البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت بيلا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و”عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ”تحليل هذه الحالة بعمق” وإقامة “تدقيق طبي لتحديد المسؤولية” عن شهادة الوفاة الخاطئة.

وقال بالبيران “أتعافى ببطء مما حدث. الآن كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي”.