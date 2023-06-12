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“أعيش على البلاط وأذاكر على جردل”.. قصة طالبة متفوقة تثير ردود فعل واسعة في مصر (فيديو)

الطالبة المصرية منة الله عماد مع عائلتها (مواقع التواصل)
12/6/2023-|آخر تحديث: 12/6/202312:44 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت الطالبة المصرية منة الله عماد، إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصارت حديث وسائل الإعلام في بلادها، بعد تفوقها وحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة.

وتحدث منة الله عن الظروف الصعبة التي واجهتها خلال دراستها، وقالت إنها كانت تجلس على “الجردل”، وتضع كتبها على الأرض أثناء دراستها.

وأشارت إلى أنها واجهت برد الشتاء القارس بأدنى الإمكانيات، وتمكنت من التفوق.

وبعد انتشار الأخبار عنها، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك بينهما تبنيهما للطالبة التي حصلت على المركز الأول في المرحلة الإعدادية على مستوى محافظتها.

وستتكفل المؤسستان بتقديم أوجه الدعم كافة اللازمة للطالبة المتفوقة في مراحلها التعليمية القادمة كلها حتى تخرجها في الجامعة.

وتواصل وزير التربية والتعليم رضا حجازي، مع الطالبة منة الله، ووجّه بإلحاقها في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بناء على رغبتها، على أن تتحمل الوزارة مصاريفها الدراسية طوال السنوات الثلاث للدراسة، بشرط استمرار تفوقها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه أيضًا بمتابعة حالة منة الله عماد، وتوفير اللازم لها ولذويها.

المصدر : الجزيرة مباشر