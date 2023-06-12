“أعيش على البلاط وأذاكر على جردل”.. قصة طالبة متفوقة تثير ردود فعل واسعة في مصر (فيديو)

أثارت الطالبة المصرية منة الله عماد، إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصارت حديث وسائل الإعلام في بلادها، بعد تفوقها وحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة.

وتحدث منة الله عن الظروف الصعبة التي واجهتها خلال دراستها، وقالت إنها كانت تجلس على “الجردل”، وتضع كتبها على الأرض أثناء دراستها.

"عايشة على البلاط وبذاكر على جردل".. قصة طالبة متفوقة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/EXofVjLeMj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2023

وأشارت إلى أنها واجهت برد الشتاء القارس بأدنى الإمكانيات، وتمكنت من التفوق.

تصريحات #منة_الله_عماد…الأولى على الإعداديه من كفر الشيخ لطمه على وجه كل فاشل ومتنطع وبيتمسح بالظروف

أبوكى يابنتى إلى سابكو ع البلاط وأهله إلى خدوا حتى المرتبه إلى بتناموا عليها جزاؤه خزى ف الدنيا وعذاب ف الأخره..وإنتى وأمك ربنا هيكرمكوا أخر كرم pic.twitter.com/Ele4rTHty8 — عصفورة الشرق (@sahar_elsedawy) June 11, 2023

وبعد انتشار الأخبار عنها، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك بينهما تبنيهما للطالبة التي حصلت على المركز الأول في المرحلة الإعدادية على مستوى محافظتها.

وستتكفل المؤسستان بتقديم أوجه الدعم كافة اللازمة للطالبة المتفوقة في مراحلها التعليمية القادمة كلها حتى تخرجها في الجامعة.

الجميع يفخر بالطالبة المتفوقة منة الله عماد ويتمني لو له ابناء مثلها عزيمة وتفوق واسلوب حياة

ماهو شعور الأب القاسي الجاحد المختفي حيث هو يرتع ويتجاهل اسرته ..شعور النذالة مبروك لابنة المصريين منة الله

وتفوق مستدام بإذن الله وليخجل الراسبين من المُنعمين وفاشلين — عمر توفيق (@mrtwfyq1) June 11, 2023

وتواصل وزير التربية والتعليم رضا حجازي، مع الطالبة منة الله، ووجّه بإلحاقها في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بناء على رغبتها، على أن تتحمل الوزارة مصاريفها الدراسية طوال السنوات الثلاث للدراسة، بشرط استمرار تفوقها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه أيضًا بمتابعة حالة منة الله عماد، وتوفير اللازم لها ولذويها.