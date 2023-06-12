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أردوغان يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين

الرئيس التركي أردوغان يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين (منصات التواصل)
12/6/2023-|آخر تحديث: 12/6/202306:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (70 عامًا) في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين.

ونشر وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشقين باك، عبر تويتر، صورة للمباراة.

وكتب معلقًا على الصورة: “نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا”.

وفاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر، وهو الذي لعب معه الرئيس أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذي القميص الأبيض.

وظهر في الصورة أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.

المصدر : مواقع التواصل