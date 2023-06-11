انهيار جزء من طريق رئيس شرقي الولايات المتحدة بسبب حريق (فيديو)

انهار جزء من طريق سريع رئيس شرقي الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بعد أن اشتعلت النيران بشاحنة أسفله في مدينة فيلادلفيا.

وأظهرت لقطات مصورة سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، فيما تجمعت سيارات الإطفاء والإسعاف في المنطقة التي تحولت إلى أنقاض.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلنت السلطات وقف حركة المرور في الاتجاهين من الطريق، وقال مسؤولون في فيلادلفيا إن الطريق قد يغلق لأسابيع.





ويمتد طريق “آي 95″، الذي يعد شريان مرور رئيس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بطول 3 آلاف كيلومتر، ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

وذكرت تقارير أن سبب الحريق يعود إلى انفجار شاحنة كانت تحمل مواد بترولية.

وأغلق الطريق لأسابيع عدة عام 1996، بعد اشتعال حريق في مكب غير قانوني لإطارات السيارات، قبل أن يغلق بشكل جزئي لستة شهور.

ووجهت السلطات الاتهام لسبعة مراهقين بإشعال الحريق، فيما حكم على صاحب المكب بالسجن ودفع 3 ملايين دولار من إجمالي نفقات إصلاح الطريق التي بلغت 6.5 ملايين دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.