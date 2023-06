مسبار فضائي يلامس الشمس ويكشف غموض نجمنا العملاق (شاهد)

تمكن مسبار فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من اختراق الغلاف الجوي الجهنمي للشمس، بهدف اكتشاف مصدر الرياح الشمسية الغامضة، وحماية الأرض من مخاطرها المحتملة.

وتقذف الشمس عواصف من الرياح الشمسية متفاوتة السرعة تضرب كل ما يعترض طريقها في النظام الشمسي، ويمكن أن تلحق أضرارًا بالأقمار الصناعية حول الأرض.

وفي عام 2018 أعلنت ناسا إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة باتجاه الشمس، لتحلّق على بعد نحو 21 مليون كيلومتر من سطح الشمس، في أول مهمة من نوعها للتحليق في الغلاف الجوي للشمس.

ووفق علماء من ناسا، فإن المسبار الشمسي (باركر) ذهب إلى حيث الحرارة المرتفعة بسرعة عالية تبلغ 692 ألف كيلومتر في الساعة، بما يعادل قطع المسافة بين مدينتي نيويورك وطوكيو في نحو دقيقة واحدة فقط.

واكتشفت أجهزة المسبار هياكل دقيقة للرياح الشمسية تتولد قرب الغلاف الضوئي، أو السطح الشمسي، والتقطت تفاصيل سريعة الزوال تختفي بمجرد هبوب الرياح من الهالة.

